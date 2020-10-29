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Sen Çal Kapımı 15. son bölümde Eda, Serkan ve annesinin sırrını öğrendi mi? Sen Çal Kapımı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

29.10.2020 01:08 | Son Güncelleme:
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Sen Çal Kapımı 16. son bölümüyle ekrana geldi. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı'da Eda'nın yaşadığı kazanın ardından Serkan'ın davranışları değişti. Serkan, kaza nedeniyle uyumaması gereken Eda'yla sabaha kadar yazlık evlerinde vakit geçirdi. Finalde ise Serkan'ın annesi Aydan'la konuştukları duyan Eda, Serkan'ın kendisinden bir şeyler sakladığına emin oldu. Peki Sen Çal Kapımı'nın 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Sen Çal Kapımı'nın 16. bölümü 28 Ekim Çarşamba akşamı ekrana geldi. Sen Çal Kapımı son bölümde Eda, Serkan'ın annesi Aydan'ın evine sürpriz bir ziyaret yaptı. İkili evde bir süre konuştu. Evden ayrılan Eda o sırada Serkan'a denk geldi. Anahtarını unuttuğu için eve dönen Eda, Serkan'ın annesiyle konuşmasını duydu. Ve Eda artık Serkan'ın kendisinden büyük bir sır sakladığına emin oldu.

SEN ÇAL KAPIMI 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı Sen Çal Kapımı'nın 4 Kasım Çarşamba ekrana gelecek olan 16. bölümünden fragman ise henüz Fox TV tarafından yayınlanmadı.

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SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan, Eda’yı kamp alanında bulduktan sonra üzerine titrer. Serkan’ın yakın ve ilgili davranışları, Eda’nın dikkatini çeker. Serkan’ın ayrılık kararının arkasında başka bir neden olduğundan şüphelenir.

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Eda ormanda kaza geçirdiğinde başını çarptığı için sabaha kadar uyumaması gerekir. Serkan onu ısrarla yazlık eve götürür. Ve sabaha kadar birlikte zaman geçirirler.

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Serkan ise Eda ile ayrılığa alışmaya çalışmakta, bir yandan da Efe ve Eda’nın hep birlikte olmasına tepkisiz kalmaya çalışmaktadır. Çünkü Eda’nın ayrılıklarıyla ilgili şüpheleri olduğunun farkındadır.

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Erkeklerin maç, kızların karaoke yaptığı gece, erkekler de kızların partisine katılır. Herkesin duygularını birbirine açtığı bu gecede, Serkan’ın Eda’ya olan aşkını gizlemesi ise düşündüğünden çok daha zor olacaktır.

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