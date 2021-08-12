MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sen Çal Kapımı 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Eda'dan Serkan'a sürpriz

Sen Çal Kapımı 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Eda'dan Serkan'a sürpriz

12.08.2021 02:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı dizisinin 49. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Final yapmaya hazırlanan Sen Çal Kapımı'nın yeni bölüm fragmanında, evlenen Eda ve Serkan'ın hayatındaki değişim dikkat çekiyor. Gerçek hayatlarında da sevgili olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrolleri paylaştığı dizinin yeni bölümünde, Eda, Serkan'a bir sürpriz yapacağını açıklıyor.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı, Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı, 11 Ağustos Çarşamba akşamı 48. son bölümüyle ekrana geldi. Sevilen dizisinin 18 Ağustos'ta ekrana gelecek olan 49. yeni bölümünde de fragman yayınlandı.

Sen Çal Kapımı_48 (6)

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan ve Eda sonunda evlenmiştir.

Sen Çal Kapımı_48 (4)

Mutluluk artık çok yakınlarındadır ancak Serkan henüz farkında olmasa da şirketteki kötü gidişat hayatlarına bomba gibi düşecektir.

Sen Çal Kapımı_48 (3)

Serkan elinden geleni yapsa da daha büyük fedakarlıklar kapıdadır. Aşk Serkan için en büyük fedakarlık olacaktır.

Sen Çal Kapımı_48 (2)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
46 yaşındaki Ebru Cündübeyoğlu'ndan samanlıkta seksi pozlar46 yaşındaki Ebru Cündübeyoğlu'ndan samanlıkta seksi pozlar
PARTNER23 yaşındaki kadın, sevgilisiyle ilişkiye girmesine engel olduğu gerekçesiyle 3 yaşındaki kızını öldürdü23 yaşındaki kadın, sevgilisiyle ilişkiye girmesine engel olduğu gerekçesiyle 3 yaşındaki kızını öldürdü
MİT dizisi Teşkilat'ın hayranlarına müjde! Ünlü oyuncu paylaştıMİT dizisi Teşkilat'ın hayranlarına müjde! Ünlü oyuncu paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması

11 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

11 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

PKK'dan kaçtı, terör örgütünün iç yüzünü anlattı

PKK'dan kaçtı, terör örgütünün iç yüzünü anlattı

Sinop, Samsun ve Kastamonu'da sel! Risk sürüyor

Sinop, Samsun ve Kastamonu'da sel! Risk sürüyor

Bucak'ta yangın devam ediyor! Bazı köyler boşaltıldı

Bucak'ta yangın devam ediyor! Bazı köyler boşaltıldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Müge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdi

Müge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Annesi mini şortlu pozuyla mesaj verdi! "Kimsenin kadını olamadım"

Annesi mini şortlu pozuyla mesaj verdi! "Kimsenin kadını olamadım"

Ece Üner'in eşi bakın kim çıktı? Her gün ekranlarda görüyoruz

Ece Üner'in eşi bakın kim çıktı? Her gün ekranlarda görüyoruz

93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'den bikinili poz

93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'den bikinili poz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.