Sen Çal Kapımı 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Eda'dan Serkan'a sürpriz

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı, Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı, 11 Ağustos Çarşamba akşamı 48. son bölümüyle ekrana geldi. Sevilen dizisinin 18 Ağustos'ta ekrana gelecek olan 49. yeni bölümünde de fragman yayınlandı.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan ve Eda sonunda evlenmiştir.

Mutluluk artık çok yakınlarındadır ancak Serkan henüz farkında olmasa da şirketteki kötü gidişat hayatlarına bomba gibi düşecektir.

Serkan elinden geleni yapsa da daha büyük fedakarlıklar kapıdadır. Aşk Serkan için en büyük fedakarlık olacaktır.





