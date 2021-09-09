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Sen Çal Kapımı, Game of Thrones’un rekorunu kırdı

09.09.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün son bölümüyle final yapan Sen Çal Kapımı dizisi, efsane dizi Game of Thrones’un rekorunu kırdı. Dizi için Twitter'da açılan "sonkezsençalkapımı" etiketi 9 milyon tweetle dünyada en fazla konuşulan dizi olarak Game of Thrones'u geçti.

Sen Çal Kapımı, Game of Thrones’un rekorunu kırdı

Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi 52. bölümle final yaptı. Dizinin hayranları ise sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla rekor üstüne rekor kırdı.

GAME OF THRONES'UN BAŞARISINI SOLLADI

Final bölümüyle ekrana gelen dizi için Twitter'da "sonkezsençalkapımı" etiketi açıldı. Hayranlar ise bu etiketi kullanarak kısa sürede milyonlarca paylaşım yapıldı.

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Başrol oyuncularının da kullandığı etiket, 9 milyon tweet atılarak 'dünyada en çok konuşulan ve tweet atılan dizi' unvanının sahibi oldu. Sen Çal Kapımı için açılan etiket, 7,8 milyon paylaşım yapılan Game of Thrones dizisini geri planda bıraktı.

"GÖSTERDİĞİNİZ ÇABA VE SEVGİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Tweetler 8 milyona ulaşınca Twitter hesabından paylaşım yapan Kerem Bürsin, "Bu şovun hayatımda yarattığı tüm harika anıları ve pozitifliği düşündüğümde aklıma gelen tek kelime teşekkür ederim! Şovda çalışan herkese teşekkür ederim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Game Of Thrones dizisi Sen Çal Kapımı dizisi
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