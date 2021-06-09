Sen Çal Kapımı yeni sezon 3. fragmanı yayınlandı! "Her yeteneği babasına çekmiş"

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrolünde olduğu Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezon 3. fragmanı yayınlandı. Seyirciler tarafından uzun zamandır büyük ilgi ile takip edilen dizinin fragmanında Eda ile Serkan'ın tatlı atışmaları ve küçük kızlarının oyunları yer alıyor.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ SEZON 3. FRAGMANI YAYINLANDI

Yayınlandığı günden beri seyirciler tarafından ilgi ile takip edilen Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezon 3. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Serken ile Eda'nın atışmaları ve küçük kızlarının oynadığı oyunlar yer alıyor. Öte yandan küçük kızın tavırlarını herkes Serkan ile Leyla'ya benzetiyor. Sen Çal Kapımı bu akşam yeni bölümüyle FOX TV'de yayınlanacak.

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NEDİR?

Eda, hayatında bütün umutlarını aldığı eğitime bağlamıştır. Ancak yurt dışı eğitim bursu kesilir ve lise mezunu kalmasına sebep olan Serkan Bolat ile karşı karşıya gelir. Bu durumda Serkan Bolat, Eda'ya bir teklif yapar. Kendisi ile iki ay nişanlıymış gibi davranması durumunda Eda'ya ihtiyacı olan bursu verecektir. Eda ise nefret ettiği Serkan'ın bu teklifini ilk önce reddeder fakat sonra mecbur kaldığı için kabul etmek zorunda kalır. Böylece ikili nişanlı taklidi yapmaya başlar.