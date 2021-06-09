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Sen Çal Kapımı yeni sezon 3. fragmanı yayınlandı! "Her yeteneği babasına çekmiş"

09.06.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen dizilerinden olan Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezon 3. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Serkan ve Eda'nın kızının eğlenceli tavırları dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...

Sen Çal Kapımı yeni sezon 3. fragmanı yayınlandı! "Her yeteneği babasına çekmiş"

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrolünde olduğu Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezon 3. fragmanı yayınlandı. Seyirciler tarafından uzun zamandır büyük ilgi ile takip edilen dizinin fragmanında Eda ile Serkan'ın tatlı atışmaları ve küçük kızlarının oyunları yer alıyor.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ SEZON 3. FRAGMANI YAYINLANDI

Yayınlandığı günden beri seyirciler tarafından ilgi ile takip edilen Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezon 3. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Serken ile Eda'nın atışmaları ve küçük kızlarının oynadığı oyunlar yer alıyor. Öte yandan küçük kızın tavırlarını herkes Serkan ile Leyla'ya benzetiyor. Sen Çal Kapımı bu akşam yeni bölümüyle FOX TV'de yayınlanacak.

Sen Çal Kapımı yeni sezon 3. fragmanı yayınlandı!

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NEDİR?

Eda, hayatında bütün umutlarını aldığı eğitime bağlamıştır. Ancak yurt dışı eğitim bursu kesilir ve lise mezunu kalmasına sebep olan Serkan Bolat ile karşı karşıya gelir. Bu durumda Serkan Bolat, Eda'ya bir teklif yapar. Kendisi ile iki ay nişanlıymış gibi davranması durumunda Eda'ya ihtiyacı olan bursu verecektir. Eda ise nefret ettiği Serkan'ın bu teklifini ilk önce reddeder fakat sonra mecbur kaldığı için kabul etmek zorunda kalır. Böylece ikili nişanlı taklidi yapmaya başlar.

Serkan ve Eda ikilisinin içine düştüğü zor durumlar nedeniyle başlayan bu taklit işi ikilinin, hayatının gidişatının yavaş yavaş değişmesine neden olur. Nişanlı taklidi yapan Serkan ve Eda birbirine gerçekten aşık olmaya başlar. Bunun ardından Serkan ve Edayı tutkulu ancak bir o kadar da zor bir ilişki hayatı beklemektedir.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Sen Çal Kapımı dizisinin geçtiğimiz sezon oyuncu kadrosu aşağıdaki gibidir:

Kerem Bürsin
Hande Erçel
Neslihan Yeldan
Evrim Doğan
Anıl İlter
Elçin Afacan
Başak Gümülcinelioğlu
Alican Aytekin
Sarp Bozkurt
Sinan Albayrak

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Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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