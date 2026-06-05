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Sen Çocuğuna Karşı Ne Kadar Adil Bir Ebeveynsin?

Her ebeveyn çocuğunu sever ama sevmek her zaman adil olmayı sağlamıyor. Kurallar koyarken net davranabilmek ebeveynlerin yaşadığı en büyük güçlüklerden. Sen çocuğuna karşı adil misin peki?

Sen Çocuğuna Karşı Ne Kadar Adil Bir Ebeveynsin?

Adil bir ebeveyn misin?

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Çocuğun bir hata yaptı, nasıl tepki verirsin?

Çocuğun bir hata yaptı, nasıl tepki verirsin?
Neden hata yaptığını anlamaya çalışırım.
Yani duruma göre karar veririm.
Hatanın karşılığı ceza gerektiriyorsa cezalandırırım.
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Çocuğun senle bir konuda aynı fikirde değil. Ne yapıyorsun böyle durumlarda?

Çocuğun senle bir konuda aynı fikirde değil. Ne yapıyorsun böyle durumlarda?
Ben büyük olduğum için daha iyi bilirim elbette.
Onun fikrini de dinleyip birlikte hangisi daha doğru tartışırız.
Dinlerim ama kendi bildiğimi yaparım.
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Çocukların kavga ettiğinde tutumun ne oluyor?

Çocukların kavga ettiğinde tutumun ne oluyor?
Olaya göre karar veririm.
Abla/abi alttan almalı.
Kardeşleri ayrı ayrı dinleyip haklı olanın yanında olurum.
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Çocuğun senin adaletsiz davrandığını söylese ona ne dersin?

Çocuğun senin adaletsiz davrandığını söylese ona ne dersin?
Niye böyle düşündüğünü sorarım ve hatamı anlamaya çalışırım.
Böyle olmadığını anlatırım.
Kararımın sorgulanmaya açık olmadığını anlatırım.
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Bir çocuğun okulda daha başarılı diyelim. Onu kayırır mısın?

Bir çocuğun okulda daha başarılı diyelim. Onu kayırır mısın?
Başarılı olan kurallara daha iyi uyuyor, onun için ona daha fazla ilgi gösteriyorum.
Başarılı olana bazen daha fazla ilgi gösterebiliyorum.
Hayır tabii ki de.
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Sen yanlış yapınca çocuğundan özür diler misin?

Sen yanlış yapınca çocuğundan özür diler misin?
Büyük bir yanlış yaptıysam özür dileyebilirim.
Hatalıysam özür dilerim elbette.
Çocuğumdan ben niye özür dileyeyim?
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Çocuklarını kıyaslar mısın?

Çocuklarını kıyaslar mısın?
Kıyaslamamaya ekstra çaba gösteririm.
Motive olsunlar diye kıyasladığım oluyor.
Kıyaslayarak daha başarılı olacaklarını düşünürüm.
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Ev için alınan kararlarda çocuğunun görüşünü alır mısın?

Ev için alınan kararlarda çocuğunun görüşünü alır mısın?
Çocuklar niye kararlara katılsın?
Fikrini dinlerim.
Eğer onu ilgilendiriyorsa fikrini söylemesini isterim.
Anahtar Kelimeler:
ebeveyn çocuk Lider Koleji
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