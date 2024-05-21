Sen VNL 2024’teki Efsane Voleybolculardan Hangisisin?

1/10
Yapmayı en çok sevdiğin aktivite nedir?
Sabahın erken saatlerinde yürüyüş yapmak.
Arkadaşlarım ile birlikte eğlenceli vakit geçirmek.
Adrenalin dolu doğa sporları.
Sevgilimle romantik bir gezi yapmak.
2/10
Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
5/10
Kendini en çok günün hangi saatinde mutlu hissediyorsun?
6/10
Partnerinde dikkatini çeken ilk şey nedir?
7/10
Çok yorgunsun ve ani bir misafirin geliyor, ne yaparsın?
Arar ve çok hasta olduğumu söylerim.
Ayağa kalkar ve aperatif birşeyler hazırlamaya başlarım.
Sevinirim, hemen enerjim yükselir.
Sevdiğim birileri ise onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışırım.
8/10
En sevdiğin film karakteri hangisi?
The Dark Knight Kara Şovalye- Joker
Karayip Korsanları- Jack Sparrow
Forrest Gump- Forrest Gump
9/10
Mutsuz olunca ne yaparsın?
Kendimi odaya kapatırım, kimseyi almam.
Alışveriş veya yürüyüş yaparım.
Hemen bir aktivite planı oluşturur, arkadaş grubuma haber veririm.
Bütün romantik filmleri izler, tüm gece ağlarım.
10/10
İnsanlarda en sevmediğin huy nedir?