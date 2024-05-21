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  4. Sen VNL 2024’teki Efsane Voleybolculardan Hangisisin?

Sen VNL 2024’teki Efsane Voleybolculardan Hangisisin?

20.05.2024 11:28
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Bu yılın efsanevi takımı açıklandı, peki sen bunlardan hangisisin? Öğrenmek için hemen testi çöz!

Sen VNL 2024’teki Efsane Voleybolculardan Hangisisin?

Efsanevi Filenin Sultanları kadrosu açıklandı! Peki sen bu kadrodaki hangi efsane voleybolcusun? Hemen testi çöz, kim olduğunu öğren!

Hangi Kahvaltı Ürünüsün?

1/10

Yapmayı en çok sevdiğin aktivite nedir?

Yapmayı en çok sevdiğin aktivite nedir?
Sabahın erken saatlerinde yürüyüş yapmak.
Arkadaşlarım ile birlikte eğlenceli vakit geçirmek.
Adrenalin dolu doğa sporları.
Sevgilimle romantik bir gezi yapmak.
2/10

Arkadaşların seni nasıl tanımlar?

Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
İçe dönük, ketum.
Dert ortağı.
Eğlenceli
Duygusal
3/10

Cinsiyetin nedir?

Cinsiyetin nedir?
Kadın
Erkek
Belirtmemeyi tercih ediyorum.
4/10

Peki, yaşın kaç?

Peki, yaşın kaç?
18 yaş altı
18-24
25-34
35-44
45+
5/10

Kendini en çok günün hangi saatinde mutlu hissediyorsun?

Kendini en çok günün hangi saatinde mutlu hissediyorsun?
Sabahın ilk ışıkları
Sabah 9-10 arası
Öğlen saatleri
Gece
6/10

Partnerinde dikkatini çeken ilk şey nedir?

Partnerinde dikkatini çeken ilk şey nedir?
Ses tonu
Davranışları
Dış görünüşü
Karakteri
7/10

Çok yorgunsun ve ani bir misafirin geliyor, ne yaparsın?

Çok yorgunsun ve ani bir misafirin geliyor, ne yaparsın?
Arar ve çok hasta olduğumu söylerim.
Ayağa kalkar ve aperatif birşeyler hazırlamaya başlarım.
Sevinirim, hemen enerjim yükselir.
Sevdiğim birileri ise onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışırım.
8/10

En sevdiğin film karakteri hangisi?

En sevdiğin film karakteri hangisi?
The Dark Knight Kara Şovalye- Joker
The Matrix - Neo
Karayip Korsanları- Jack Sparrow
Forrest Gump- Forrest Gump
9/10

Mutsuz olunca ne yaparsın?

Mutsuz olunca ne yaparsın?
Kendimi odaya kapatırım, kimseyi almam.
Alışveriş veya yürüyüş yaparım.
Hemen bir aktivite planı oluşturur, arkadaş grubuma haber veririm.
Bütün romantik filmleri izler, tüm gece ağlarım.
10/10

İnsanlarda en sevmediğin huy nedir?

İnsanlarda en sevmediğin huy nedir?
Patavatsızlık
Hoşgörü eksikliği
Negatif düşünceli olması
Bencillik


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Anahtar Kelimeler:
2024 Voleybol Milletler Ligi

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