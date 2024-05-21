Sen VNL 2024’teki Efsane Voleybolculardan Hangisisin?

Efsanevi Filenin Sultanları kadrosu açıklandı! Peki sen bu kadrodaki hangi efsane voleybolcusun? Hemen testi çöz, kim olduğunu öğren!

Hangi Kahvaltı Ürünüsün? 1/10 Yapmayı en çok sevdiğin aktivite nedir? Sabahın erken saatlerinde yürüyüş yapmak. Arkadaşlarım ile birlikte eğlenceli vakit geçirmek. Adrenalin dolu doğa sporları. Sevgilimle romantik bir gezi yapmak. 2/10 Arkadaşların seni nasıl tanımlar? İçe dönük, ketum. Dert ortağı. Eğlenceli Duygusal 3/10 Cinsiyetin nedir? Kadın Erkek Belirtmemeyi tercih ediyorum. 4/10 Peki, yaşın kaç? 18 yaş altı 18-24 25-34 35-44 45+ 5/10 Kendini en çok günün hangi saatinde mutlu hissediyorsun? Sabahın ilk ışıkları Sabah 9-10 arası Öğlen saatleri Gece 6/10 Partnerinde dikkatini çeken ilk şey nedir? Ses tonu Davranışları Dış görünüşü Karakteri 7/10 Çok yorgunsun ve ani bir misafirin geliyor, ne yaparsın? Arar ve çok hasta olduğumu söylerim. Ayağa kalkar ve aperatif birşeyler hazırlamaya başlarım. Sevinirim, hemen enerjim yükselir. Sevdiğim birileri ise onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışırım. 8/10 En sevdiğin film karakteri hangisi? The Dark Knight Kara Şovalye- Joker The Matrix - Neo Karayip Korsanları- Jack Sparrow Forrest Gump- Forrest Gump 9/10 Mutsuz olunca ne yaparsın? Kendimi odaya kapatırım, kimseyi almam. Alışveriş veya yürüyüş yaparım. Hemen bir aktivite planı oluşturur, arkadaş grubuma haber veririm. Bütün romantik filmleri izler, tüm gece ağlarım. 10/10 İnsanlarda en sevmediğin huy nedir? Patavatsızlık Hoşgörü eksikliği Negatif düşünceli olması Bencillik







