MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sen Yaşamaya Bak filmi nerede çekildi? Sen Yaşamaya Bak karakterleri kimlerdir? Sen Yaşamaya Bak konusu nedir?

Sen Yaşamaya Bak filmi nerede çekildi? Sen Yaşamaya Bak karakterleri kimlerdir? Sen Yaşamaya Bak konusu nedir?

22.03.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Yaşamaya Bak filmi, Netflix Türkiye'nin yeni yapımlarından birisi. Merakla yayınlanması beklenen Sen Yaşamaya Bak 21 Mart Pazartesi günü Netflix'te izleyicisinin karşısına çıktı. Filmin başrollerini Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu paylaşıyor. Sen Yaşamaya Bak filmi konusu ve çekildiği yerler bakımından izleyicide ilgi uyandırıyor. İşte Sen Yaşamaya Bak filmi konusu ve çekildiği yerler hakkında detaylı bilgiler!

Sen Yaşamaya Bak filmi nerede çekildi? Sen Yaşamaya Bak karakterleri kimlerdir? Sen Yaşamaya Bak konusu nedir?

Sen Yaşamaya Bak filmi 21 Mart Pazartesi günü Netflix'te yayınlanmaya başladı. Filmin başrollerinde İstanbullu Gelin dizisi ile hafızalara kazınan Aslı Enver ve Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın savcısı Kaan Urgancıoğlu yer alıyor. Sen yaşamaya Bak çarpıcı konusu ve merak uyandıran çekim yerleri ile merak uyandırıyor. Sen Yaşamaya Bak filmi çekim mekanlarını ve karakterlerini sizler için derledik...

SEN YAŞAMAYA BAK KARAKTERLERİ

Netflix'in yeni yapımı Sen Yaşamaya Bak izleyicisi ile buluştu. Filmin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterleri şöyle;

Kaan Urgancıoğlu - Fırat
Aslı Enver - Melisa.
Ezgi Şenler - Fatoş
Mert Ege Ak - Can.
Birce İrem - Birce.
Defne Ayşe Özpirinç - Ayşe.
İbrahim Kendirci - Görkem

SEN YAŞAMAYA BAK OYUNCULARI KİMLERDİR?

Sen Yaşamaya Bak Filminde yer alan oyuncular, Kaan Urgancıoğlu Aslı Enver, Ezgi Şenler ve küçük oyuncu Mert Ege Ak'dır.

SEN YAŞAMAYA BAK KONUSU NEDİR?

Melisa ve oğlu Can tek başlarına yaşayan bir anne oğuldur. Melisa, hayattaki biricik hazinesi Can’ı bir başına büyüten, bekar ve sorumluluk sahibi bir kadındır. Melisa’nın sağlığı hakkında alacağı bir haber ise yolunda giden hayatlarını alt üst edecektir. Melisa, hasta olduğunu ve 5 aylık bir ömrü kaldığını öğrenir. Peki Melisa öldükten sonra Can’a kim bakacak? Son zamanlarında hayalini kurduğu aşkı ve oğlunu emanet edebileceği güvenilir birini bulabilecek mi?

SEN YAŞAMAYA BAK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Merakla yayınlanması beklenen Sen Yaşamaya Bak filmi geçtiğimiz gün Netflix'te izleyicisi ile buluştu. Sen Yaşamaya Bak filminin çekim yerleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ancak henüz çekim yerleri ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Çekim yerleri hakkındaki haberler netleşir netleşmez haberimizde yer alacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanserle mücadele ediyordu! Korkutan haberKanserle mücadele ediyordu! Korkutan haber
Survivor'da sürpriz veda! Ünlü yarışmacı elendi, o isme tepki gösterdiSurvivor'da sürpriz veda! Ünlü yarışmacı elendi, o isme tepki gösterdi
Ünlü komedyenden kötü haber! AIDS ile savaşıyorÜnlü komedyenden kötü haber! AIDS ile savaşıyor
Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver Kaan Urgancıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Bakan Soylu’dan flaş açıklama: Hedef İstanbul’du!

Bakan Soylu’dan flaş açıklama: Hedef İstanbul’du!

Ukraynalı kadınları bekleyen iğrenç tuzak!

Ukraynalı kadınları bekleyen iğrenç tuzak!

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Sarışın kadınla yakalandı! Sözleri sunucuları kızdırdı

Sarışın kadınla yakalandı! Sözleri sunucuları kızdırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.