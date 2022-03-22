Sen Yaşamaya Bak filmi nerede çekildi? Sen Yaşamaya Bak karakterleri kimlerdir? Sen Yaşamaya Bak konusu nedir?

Sen Yaşamaya Bak filmi 21 Mart Pazartesi günü Netflix'te yayınlanmaya başladı. Filmin başrollerinde İstanbullu Gelin dizisi ile hafızalara kazınan Aslı Enver ve Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın savcısı Kaan Urgancıoğlu yer alıyor. Sen yaşamaya Bak çarpıcı konusu ve merak uyandıran çekim yerleri ile merak uyandırıyor. Sen Yaşamaya Bak filmi çekim mekanlarını ve karakterlerini sizler için derledik...

SEN YAŞAMAYA BAK KARAKTERLERİ

Netflix'in yeni yapımı Sen Yaşamaya Bak izleyicisi ile buluştu. Filmin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterleri şöyle;

Kaan Urgancıoğlu - Fırat

Aslı Enver - Melisa.

Ezgi Şenler - Fatoş

Mert Ege Ak - Can.

Birce İrem - Birce.

Defne Ayşe Özpirinç - Ayşe.

İbrahim Kendirci - Görkem

SEN YAŞAMAYA BAK OYUNCULARI KİMLERDİR?

Sen Yaşamaya Bak Filminde yer alan oyuncular, Kaan Urgancıoğlu Aslı Enver, Ezgi Şenler ve küçük oyuncu Mert Ege Ak'dır.

SEN YAŞAMAYA BAK KONUSU NEDİR?

Melisa ve oğlu Can tek başlarına yaşayan bir anne oğuldur. Melisa, hayattaki biricik hazinesi Can’ı bir başına büyüten, bekar ve sorumluluk sahibi bir kadındır. Melisa’nın sağlığı hakkında alacağı bir haber ise yolunda giden hayatlarını alt üst edecektir. Melisa, hasta olduğunu ve 5 aylık bir ömrü kaldığını öğrenir. Peki Melisa öldükten sonra Can’a kim bakacak? Son zamanlarında hayalini kurduğu aşkı ve oğlunu emanet edebileceği güvenilir birini bulabilecek mi?

SEN YAŞAMAYA BAK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Merakla yayınlanması beklenen Sen Yaşamaya Bak filmi geçtiğimiz gün Netflix'te izleyicisi ile buluştu. Sen Yaşamaya Bak filminin çekim yerleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ancak henüz çekim yerleri ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Çekim yerleri hakkındaki haberler netleşir netleşmez haberimizde yer alacak.

