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Sen Yaşamaya Bak filmin konusu nedir? Sen Yaşamaya Bak oyuncuları kimlerdir? Sen Yaşamaya Bak ne zaman yayınlanacak?

08.03.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Yaşamaya Bak filmi Netflix Türkiye'nin yeni yapımlarından biri olarak izleyici karşısına çıkacak. Filmin ilk fragmanı yayınlandı. Sen Yaşamaya Bak filminin başrollerinde Aslı Enver ve Yargı dizisinin başarılı oyuncusu Kaan Urgancıoğlu yer alıyor. İkili ilk kez bir yapımda karşı karşıya oynayacak. İşte Sen Yaşamaya Bak filmine dair detaylar!

Sen Yaşamaya Bak filmin konusu nedir? Sen Yaşamaya Bak oyuncuları kimlerdir? Sen Yaşamaya Bak ne zaman yayınlanacak?

Netflix Türkiye bombayı patlattı. Son günlerin çok konuşulan oyuncularından Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu aynı yapımda yer alıyor. Sen Yaşamaya Bak filminde Aslı Enver, Melisa karakterine, Kaan Urgancıoğlu da Fırat karakterine hayat vermiştir. İlk kez karşılıklı rollerde oynayan Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu izleyici karşısına Sen Yaşamaya Bak filmi ile çıkıyor. Sen Yaşamaya Bak filmine dair merak edilen detayları haberimizde yer verdik...

SEN YAŞAMAYA BAK FİLMİN KONUSU NEDİR?

Bekar bir anne olan Melisa, biricik oğlu Can'ı tek başına büyüten sorumluluk sahibi güçlü bir kadındır. Melisa'nın aldığı bir haber düzgün giden hayatlarını tepetaklak eder. Melisa, hasta olduğunu ve çok az ömrü kaldığını öğrenir. Peki o öldükten sonra Can'a kim bakacaktır? Hayatının son aylarında aşık olabileceği ve oğlunu emanet edebileceği birini bulabilecek mi?

SEN YAŞAMAYA BAK OYUNCULARI KİMLERDİR?

Sen Yaşamaya Bak filminde Aslı Enver, Kaan Urgancıoğlu, Ezgi Şenler, Mert Ege Ak, Birce İrem, Sertaç Güder,Defne Ayşe Özpirinç, Gizem Özmen, Vural Şahanoğlu ve Latif Koru yer almaktadır. Aslı Enver son olarak "Babil" adlı televizyon dizisinde rol almıştı. Güzel oyuncu, "Sen Yaşamaya Bak" ile 2 yıl sonra yeniden beyazperdeyede yer alıyor. Kaan Urgancıoğlu ise şu anda yayınlanmakta olan ve reyting rekorları kıran "Yargı" dizisinde rol almaktadır. "Sen Yaşamaya Bak"ın yönetmeni Ketche ise son olarak biyografik film "Dilberay"ı yönetmişti.

SEN YAŞAMAYA BAK NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde olduğu Sen Yaşamaya Bak filmi, 21 Mart tarihinden itibaren Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver Kaan Urgancıoğlu
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