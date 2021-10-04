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Senaryodaki rolü meğerse gerçekmiş! İşte Kırmızı Oda’nın Süveyda’sı İlayda Alişan’ın acılarla dolu hikayesi!

04.10.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'daki performansıyla göz dolduran güzel oyuncu İlayda Alişan'ın gerçek hayat hikayesi de sevenlerini üzdü. İlayda Alişan'ın, Kırmızı Oda'da canlandırdığı 'Süveyda' karakteriyle ortak bir noktası çıktı.

Senaryodaki rolü meğerse gerçekmiş! İşte Kırmızı Oda’nın Süveyda’sı İlayda Alişan’ın acılarla dolu hikayesi!

Daha önce Masumiyet dizisinde canlandırdığı 'Ela' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu İlayda Alişan, son günlerde Kırmızı Oda'daki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine topluyor. Dizide, öz annesinden koparılan bir kız çocuğu olarak büyüyen 'Süveyda' karakterine hayat veren oyuncu, gerçek hayat hikayesiyle de sevenlerini üzdü.

ANNESİZ BÜYÜDÜ

İlayda Alişan, henüz 9 yaşındayken annesini kanser yüzünden kaybetmişti. İlayda Alişan'ın ''Ben 6-7 yaşlarındayken annemin beni okula uğurlamak için uyandırdığı ve yumurta pişirdiği bir an sık sık gözümün önüne gelir'' açıklaması, güzel oyuncunun sevenlerini gözyaşlarına boğmuştu.

Rolü meğerse gerçekmiş! Hikayesi acılarla dolu!

Rolü meğerse gerçekmiş! Hikayesi acılarla dolu!

YARIM BİR AİLE

Ablası ve babasının kendisine gözü gibi baktığını söyleyen Alişan, annesiz büyüdüğü için her şeye rağmen yarım bir aile olduklarını dile getirmişti.

Rolü meğerse gerçekmiş! Hikayesi acılarla dolu!

SÜVEYDA İLE BENZER BİR KADER

İlayda Alişan'ın, Kırmızı Oda'da hayat verdiği 'Süveyda' karakteri de, tıpkı güzel oyuncu gibi öz annesinden koparılmış bir karakter... Süveyda, evlilik dışı bir çocuk olduğu için zihinsel engelli annesinden alınıyor ve maddi durumu iyi bir aileye veriliyor. Süveyda'yı ruhsal olarak hasta eden süreç, tam da o günden sonra başlıyor.

Rolü meğerse gerçekmiş! Hikayesi acılarla dolu!

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 26 Şubat 1996 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan oyuncu, liseyi Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde okudu. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarımı'na başladı.

Rolü meğerse gerçekmiş! Hikayesi acılarla dolu!

İlayda Alişan'ın babasının arkadaşı, oyunculuk ajansı sahibiydi. Ajans, İlayda Alişan'ın fotoğraflarını çekti ve tesadüfi bir şekilde İlayda Alişan'a oyunculuk kapıları açıldı. İlk iş teklifini lise yıllarında alan Alişan, 2011 yılında 'Bir Çocuk Sevdim' dizisinde yardımcı karakter olarak rol aldı. Alişan, sonrasında birçok güçlü yapımda oynadı.

Rolü meğerse gerçekmiş! Hikayesi acılarla dolu!

İLAYDA ALİŞAN'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR

2011 Bir Çocuk Sevdim
2013 Gönül Hırsızı
2014 Benim Adım Gültepe
2015 Serçe Sarayı
2016 Bana Sevmeyi Anlat
2017 Rüya
2017-2019 Çukur
2019-2020 Hakan: Muhafız
2019-2020 Şampiyon
2021 Terapist
2021 Masumiyet

Rolü meğerse gerçekmiş! Hikayesi acılarla dolu!


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Kırmızı Oda dizisi İlayda Alişan
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