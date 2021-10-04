Senaryodaki rolü meğerse gerçekmiş! İşte Kırmızı Oda’nın Süveyda’sı İlayda Alişan’ın acılarla dolu hikayesi!

Daha önce Masumiyet dizisinde canlandırdığı 'Ela' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu İlayda Alişan, son günlerde Kırmızı Oda'daki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine topluyor. Dizide, öz annesinden koparılan bir kız çocuğu olarak büyüyen 'Süveyda' karakterine hayat veren oyuncu, gerçek hayat hikayesiyle de sevenlerini üzdü.
İlayda Alişan, henüz 9 yaşındayken annesini kanser yüzünden kaybetmişti. İlayda Alişan'ın ''Ben 6-7 yaşlarındayken annemin beni okula uğurlamak için uyandırdığı ve yumurta pişirdiği bir an sık sık gözümün önüne gelir'' açıklaması, güzel oyuncunun sevenlerini gözyaşlarına boğmuştu.
Ablası ve babasının kendisine gözü gibi baktığını söyleyen Alişan, annesiz büyüdüğü için her şeye rağmen yarım bir aile olduklarını dile getirmişti.
İlayda Alişan'ın, Kırmızı Oda'da hayat verdiği 'Süveyda' karakteri de, tıpkı güzel oyuncu gibi öz annesinden koparılmış bir karakter... Süveyda, evlilik dışı bir çocuk olduğu için zihinsel engelli annesinden alınıyor ve maddi durumu iyi bir aileye veriliyor. Süveyda'yı ruhsal olarak hasta eden süreç, tam da o günden sonra başlıyor.
İlayda Alişan, 26 Şubat 1996 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan oyuncu, liseyi Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde okudu. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarımı'na başladı.
İlayda Alişan'ın babasının arkadaşı, oyunculuk ajansı sahibiydi. Ajans, İlayda Alişan'ın fotoğraflarını çekti ve tesadüfi bir şekilde İlayda Alişan'a oyunculuk kapıları açıldı. İlk iş teklifini lise yıllarında alan Alişan, 2011 yılında 'Bir Çocuk Sevdim' dizisinde yardımcı karakter olarak rol aldı. Alişan, sonrasında birçok güçlü yapımda oynadı.
2011 Bir Çocuk Sevdim
2013 Gönül Hırsızı
2014 Benim Adım Gültepe
2015 Serçe Sarayı
2016 Bana Sevmeyi Anlat
2017 Rüya
2017-2019 Çukur
2019-2020 Hakan: Muhafız
2019-2020 Şampiyon
2021 Terapist
2021 Masumiyet
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