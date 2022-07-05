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Senden Daha Güzel dizisine Hakan Dinçkol da katıldı!

05.07.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin yaz dizisi Senden Daha Güzel'in kadrosuna sürpriz bir isim katılıyor. Başrollerini Cemre Baysel, Burak Çelik, Ebru Cündübeyoğlu, Sevinç Erbulak ve Berat Yenilmez’in paylaştığı dizide Hakan Dinçkol da rol alacak.

Senden Daha Güzel dizisine Hakan Dinçkol da katıldı!

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, yönetmenliğini Ketche’nin, senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu’nun üstlendiği FOX’un sevilen dizisi Senden Daha Güzel kadrosuna genç ve başarılı bir isim kattı.

ALİ BIÇAKÇI ROLÜNÜ CANLANDIRACAK

Diziye katılan Hakan Dinçkol, Efsun’un (Cemre Baysel) eski sevgilisi Ali Bıçakçı karakterine hayat verecek.

Hakan Dinçkol

Doktorlarla dolu bir ailenin doktor oğlu olan Ali, zekası ve yakışıklılığıyla kadınların hep gözdesi olmuş ve Efsun’un onu terk etmesini gurur haline getirmiş bir karakterdir. Şimdi yıllar sonra Efsun’un karşısında tekrar çıktığında tüm dengeler değişecek ve Emir (Burak Çelik) ilk defa kıskançlık duygusunu tadacak.

“Senden Daha Güzel”, her salı saat 20.00’de FOX’ta.

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