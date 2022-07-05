Senden Daha Güzel dizisine Hakan Dinçkol da katıldı!

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, yönetmenliğini Ketche’nin, senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu’nun üstlendiği FOX’un sevilen dizisi Senden Daha Güzel kadrosuna genç ve başarılı bir isim kattı.

ALİ BIÇAKÇI ROLÜNÜ CANLANDIRACAK

Diziye katılan Hakan Dinçkol, Efsun’un (Cemre Baysel) eski sevgilisi Ali Bıçakçı karakterine hayat verecek.

Doktorlarla dolu bir ailenin doktor oğlu olan Ali, zekası ve yakışıklılığıyla kadınların hep gözdesi olmuş ve Efsun’un onu terk etmesini gurur haline getirmiş bir karakterdir. Şimdi yıllar sonra Efsun’un karşısında tekrar çıktığında tüm dengeler değişecek ve Emir (Burak Çelik) ilk defa kıskançlık duygusunu tadacak.

“Senden Daha Güzel”, her salı saat 20.00’de FOX’ta.

