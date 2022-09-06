Senden Daha Güzel final mi yapıyor, ne zaman? Senden Daha Güzel dizisi 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Cemre Baysel ve Burak Çelik'in yer aldığı Senden Daha Güzel dizisi ilgiyle takip ediliyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç'ın oturduğu ve senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı romantik komedi dizisi Senden Daha Güzel'in reytinglerinde düşüş yaşandığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından dizinin final kararı gündem oldu. İşte Senden Daha Güzel yeni bölüm fragmanları, son bölüm yaşananlar ve dizinin final günü...

SENDEN DAHA GÜZEL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Emir, Efsun’un gerçekten bir sevgilisi olup olmadığını öğrenmeye çalışır. Efsun ise Emir’e söylediği yalanı devam ettirmekte zorlanır. Serpil ve Binnur, Sevda ile ilgili daha çok bilgi edinmek için birlikte çalışmaya karar verirler. Sevda’nın hastalığının gerçekliğini sorgulatan şeyler vardır. Herkesin davet edildiği gizemli bir krem firmasının lansmanı ise hiç beklenmeyen olaylara gebe olacaktır.

SENDEN DAHA GÜZEL FİNALİ NE ZAMAN?

İddialı başlayan yaz dizilerinden biri olan Senden Daha Güzel final kararı ile şaşırttı.

FOX Tv'nin yeni dizisi Kusursuz Kiracı salı gününde yayınlanma kararı almıştı. Bu nedenle salı akşamları yayınlanan Senden Daha Güzel cumartesi akşamına alınmıştı.

Senden Daha Güzel son bölümünde düşük bir reyting sonucu aldı. Bu gelişmenin ardından dizi 14. bölümü ile 17 Eylül Cumartesi akşamı final bölümünü yayınlayacak.

