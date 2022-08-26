Senden Daha Güzel'in Pervin'i Ebru Cündübeyoğlu'nun annesi bakın kim çıktı! Meğer anne kız...

Deli Yürek, Yalancı Romantik, Avrupa Avrupa, Yalan Dünya, Kocan Kadar Konuş, Doğduğun Ev Kaderindir gibi başarılı projelerde yer alan Ebru Cündübeyoğlu, şimdilerde Senden Daha Güzel dizisinin Pervin'i oldu. Yıllar içerisinde farklı projelerle çok defa ekranlarda yer alan Ebru Cündübeyoğlu, meğer annesiyle aynı kaderi paylaşmış...

ANNESİ BAKIN KİM ÇIKTI

Ebru Cündübeyoğlu Hülya Cündübeyoğlu, Ertuğrul Cündübeyoğlu'nun kızıdır.

Ebru Cündübeyoğlu, 1970 yılında Türkiye Güzellik Yarışması’nda dördüncü olan Hülya Cündübeyoğlu’nun kızıdır. Ebru Cündübeyoğlu ise 1993 yılında düzenlenen Türkiye Güzellik Yarışması’nda dördüncü oldu.

Ebru Cündübeyoğlu, kısa süren mankenlik serüveninin ardından ekranlarda yerini aldı.

Birden fazla başarılı projede yer alan oyuncu, bu projeler sayesinde ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu.

47 yaşındaki oyuncu 2003 yılında Güçlü Mete ile hayatını birleştirdi. İkilinin bu evlilikten Duru Mete adında çocukları bulunuyor.



