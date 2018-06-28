Senegal 0 - 1 Kolombiya (Maç özeti)

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Senegal ile Kolombiya, Samara Arena'da karşılaştı.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Oldukça çekişmeli geçen ikinci yarının 74. dakikasında Juan Quintero'nun pasında topla buluşan Yerry Mina, Kolombiya'yı 1-0 öne geçirdi. 90 dakika boyunca başka gol olmayınca Kolombiya sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Jose Pekerman'ın öğrencileri gruptan lider olarak çıktı. 4 puanda kalan Senegal ise turnuvaya veda etti.
Stat: Samara
Hakemler: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)
Senegal: Ndiaye, Sabaly (Dk. 74 Wague), Koulibaly, Sane, Gassama, Kouyate, Gueye, Keita Balde (Dk. 80 Konate), Mane, Sarr, Niang (Dk. 86 Sakho)
Kolombiya: Ospina, Arias, Mina, Davinson Sanchez, Mojica, Carlos Sanchez, Uribe (Dk. 83 Lerma), Juan Cuadrado, Rodriguez (Dk. 31 Muriel), Quintero, Falcao (Dk. 89 Borja)
Gol: Dk. 74 Mina (Kolombiya)
Sarı kartlar: Dk. 45 Mojica (Kolombiya), Dk. 51 Niang (Senegal)
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