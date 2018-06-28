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Senegal 0 - 1 Kolombiya (Maç özeti)

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 28.06.2018 18:53 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası H Grubu'nda Kolombiya ile Senegal karşı karşıya geldi. Kolombiya, Senegal'i Fenerbahçe'nin gündemindeki Yerry Mina'nın golüyle 1-0 mağlup etti ve üst tura çıkmayı başardı. Senegal, Japonya'yla puanı ve averajı eşit olmasına karşın, daha fazla sarı kart gördüğü için Fair-Play kuralıyla Dünya Kupası'na veda etti.

Senegal 0 - 1 Kolombiya (Maç özeti)

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Senegal ile Kolombiya, Samara Arena'da karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Oldukça çekişmeli geçen ikinci yarının 74. dakikasında Juan Quintero'nun pasında topla buluşan Yerry Mina, Kolombiya'yı 1-0 öne geçirdi. 90 dakika boyunca başka gol olmayınca Kolombiya sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Jose Pekerman'ın öğrencileri gruptan lider olarak çıktı. 4 puanda kalan Senegal ise turnuvaya veda etti.

Stat: Samara
Hakemler: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)
Senegal: Ndiaye, Sabaly (Dk. 74 Wague), Koulibaly, Sane, Gassama, Kouyate, Gueye, Keita Balde (Dk. 80 Konate), Mane, Sarr, Niang (Dk. 86 Sakho)
Kolombiya: Ospina, Arias, Mina, Davinson Sanchez, Mojica, Carlos Sanchez, Uribe (Dk. 83 Lerma), Juan Cuadrado, Rodriguez (Dk. 31 Muriel), Quintero, Falcao (Dk. 89 Borja)
Gol: Dk. 74 Mina (Kolombiya)
Sarı kartlar: Dk. 45 Mojica (Kolombiya), Dk. 51 Niang (Senegal)

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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası Senegal Kolombiya

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