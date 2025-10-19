SPOR

Senegalli futbolcu Cheikh Toure'yi insan kaçakçılarının eline düştü ve öldürüldü!

Fas’ta futbol hayali kuran Senegalli Cheikh Toure, insan kaçakçılarının tuzağına düşerek Gana’ya götürüldü. Ailesinden fidye isteyen çete, talepleri karşılanmayınca genç futbolcuyu öldürdü. Toure’nin ölümü futbol dünyasında büyük üzüntü yaratırken, iki ülke de soruşturma başlattı.

Berker İşleyen

Senegalli genç futbolcu Cheikh Toure, futbol hayallerinin peşinden giderken trajik bir şekilde yaşamını yitirdi.

FİDYE İÇİN ALIKOYDULAR

Fas’ta bir kulüpte denemelere çıkacağına inanan Toure, kendisine bu fırsatı sunacağını söyleyen bir grupla yola çıktı. Ancak bu kişiler, aslında insan kaçakçılığı yapan bir çetenin üyeleriydi. Genç futbolcu, planlananın aksine Gana’ya götürüldü ve burada fidye için alıkonuldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Kaçıranlar, Toure’nin ailesinden yüksek miktarda fidye talep etti ancak aile bu parayı ödeyemedi. Bunun üzerine Toure’nin, çetenin elinde hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın ortaya çıkmasının ardından hem Gana hem de Senegal’de güvenlik güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

