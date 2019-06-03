SPOR

Şener Özbayraklı Galatasaray'la 2 yıllığına anlaştı

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.06.2019 18:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı Galatasaray yolunda... Galatasaray'ın Şener Özbayraklı ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığı ve milli futbolcunun istediği imza parasını ortadan kaldırıp resmi imzayı atmayı hedefliyor.

Şener Özbayraklı Galatasaray'la 2 yıllığına anlaştı

Transfer çalışmalarına start veren Galatasaray, Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'in ardından bir hamle daha yaptı ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile prensip anlaşmasına vardı.

BiP Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile her konuda anlaşmaya varılırken, Şener ile 2+1 yıllık sözleşme kısa sürede imzalanacak.

Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon euro maaş alan Şener ile TL üzerinden prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılı yönetim, talep edilen imza parasını ortadan kaldırmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Şener'in sözleşmesinde garanti ücret, maç başı, şampiyonluk primi ve performans primini devreye sokacak olan Galatasaray, +1 yıl opsiyonu milli futbolcunun maç sayısına göre devreye sokacak.

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Galatasaray şener özbayraklı Fenerbahçe

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