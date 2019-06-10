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Şener Özbayraklı Instagram'dan Fenerbahçe paylaşımlarını sildi! Galatasaray'a geliyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.06.2019 18:41 | Son Güncelleme

Şener Özbayraklı adım adım Galatasaray'a geliyor! Şener Özbayraklı, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takipten çıktı ve tüm Fenerbahçe formalı fotoğraflarını kaldırdı.

Şener Özbayraklı Instagram'dan Fenerbahçe paylaşımlarını sildi! Galatasaray'a geliyor

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayan Şener Özbayraklı Pazartesi günü akşam saatlerinde flaş bir hamlenin altına imza attı.

HENRY ONYEKURU'NUN KARİYERİ

2015 yılında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve 3 sezondur sarı-lacivertli formayı sırtında taşıyan Şener Özbayraklı, Instagram hesabında yer alan Fenerbahçeli fotoğrafların tamamını sildi.

Galatasaray için sağlık kontrolünden geçen ve sarı-kırmızılı kulüp ile anlaşmaya varan Şener Özbayraklı'nın yeni sezonda Galatasaray formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Şener'in sözleşmesinde garanti ücret, maç başı, şampiyonluk primi ve performans primini devreye sokacak olan Galatasaray, +1 yıl opsiyonu milli futbolcunun maç sayısına göre devreye sokacak.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
adam adam hoş geldin cimboma...
Arslanım benim beee!Halkın efendi çocuğu,tatilini köyünde geçirecek kadar mütevazi ve Arap spikerin haykırarak bağırdığı Şener ÖZTARAKLIII Hoş geldin yuvana
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