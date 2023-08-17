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Şener Şen'in Çıplak Vatandaş filmindeki minik kız bakın kimmiş! Duyunca çok şaşıracaksınız

17.08.2023 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şener Şen'in unutulmaz filmlerinden biri olan 1985 yapımı Çıplak Vatandaş hala televizyon ekranlarında yayınlandıkça büyük bir ilgiyle izleniyor. Filmle ilgili yıllar sonra ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşırttı. Filmde Şener Şen ile kamera karşısına geçen minik kız şimdilerin ünlü oyuncusu çıktı. Çıplak Vatandaş filmindeki minik kızın kim olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Şener Şen'in başrolünde yer aldığı oyuncu kadrosunda Nilgün Akçaoğlu, Tuncay Akça, Candan Sabuncu ve Renan Fosforoğlu gibi isimlerin yer aldığı 1985 yapımı Çıplak Vatandaş filmiyle ilgili yıllar sonra çıkan gerçek herkesi şaşırttı.

Filmde Şener Şen'in hayat verdiği İbrahim karakterinin kızı rolüne hayat veren minik oyuncu şimdilerin yıldız ismi çıktı. Ekranların en sevilen oyuncularından biri olan Burçin Terzioğlu ilk kez kamera karşısına usta oyuncu Şener Şen ile geçti.

Çıplak Vatandaş burçin terzioğlu 1

1985 yapımı 'Çıplak Vatandaş' filmindeki minik kızın ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu olduğunu duyanlar çok şaşırdı. Oyunculuğa çocuk yaşlarda başlayan Terzioğlu 1986 yılında da Perihan Abla dizisinde rol aldı.

Çıplak Vatandaş burçin terzioğlu 2

Ünlü oyuncu, 9 Mart 1980 tarihinde oyuncu Yılmaz Terzioğlu ve Makbule Terzioğlu'nun en küçük kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Abisi Bülent Terzioğlu yönetmen, ablası Buket Terzioğlu ise kendisi gibi oyuncudur.

perihan abla

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde (MSM) Aktör Stüdyo - Özel Sahne Diksiyon eğitimi almıştır. Henüz 5 yaşındayken sinema dünyasına ilk adımını Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmleriyle atmıştır.

Terzioğlu 5

Perihan Abla dizisinde ve başrollerini Türkan Şoray ile Müşfik Kenter'in paylaştığı Hayallerim, Aşkım ve Sen adlı filmde Rukiye karakteriyle yer almıştır.

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Dönemin ünlü yapımı Mahallenin Muhtarları dizisinde Simge karakteriyle yer almıştır. 1997 yılında Ali Güven'in aynı adlı albümünde yer alan "Yolcu" şarkısının klibinde oynamıştır.

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1999-2001 yılları arasında Azat rolüyle Yılan Hikâyesi adlı dizide, 2001-2002 yılları arasında ise Çiçek Taksi dizisinde Sinem karakteriyle yer almıştır.

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Kadın İsterse dizisinde hayat verdiği "Demet" rolüyle yıldızı parladı. Fırtına dizisinde "Zeynep" karakteriyle ilk başrolünü oynadı. 20 Haziran 2008'de aynı dizinin setinde tanıştığı Murat Yıldırım ile evlendi ve ünlü çift 2014 yılında boşandı.

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2015'ten 2017'ye kadar Poyraz Karayel dizisinde Ayşegül Çilingir (Umman) karakteri ile başrol oynadı.

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