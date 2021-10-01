Şener Şen’in kızı Bengü Şen babasının kopyası çıktı!

Türk sinemasının efsane isimlerinden Şener Şen, girdiği her rolün hakkını vererek izleyicinin gönlünde taht kurmuş bir sanatçı. Yeni bir filmi çıkınca merakla beklenilen usta oyuncu şu sıralar tiyatro sahnelerinde yer alıyor. Babası gibi yetenekli bir oyuncu olan Şener Şen’in Bengü Şen adında bir kızı bulunuyor. Usta oyuncu ve kızı arasındaki benzerliği gören şaşıp kalıyor.

ŞENER ŞEN’İN KIZI BABASININ KOPYASI

1941 Adana doğumlu olan sanatçı Şener Şen, babası gibi oyuncu olarak, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Hayatına pek çok kült film sığdıran usta sanatçı özel hayatı ile gündeme gelmekten ise hep kaçındı. Hatta kızı Bengü Şen’i de kameralardan uzak büyüttü. Şimdi 47 yaşında olan Bengü Şen babasına olan benzerliği ile herkesi şaşırttı.

İşte Şener Şen’in kızı Bengü Şen:

BENGÜ ŞEN KİMDİR?

Şener Şen’in ilk evliliğinden 1974 yılında dünyaya gelen Bengü Şen kameralardan uzak büyüdü. Babasının aksine televizyon dünyasından uzak duran Bengü Şen, başarılı bir iş kadını oldu.

ŞENER ŞEN’İN OYNADIĞI FİLMLER

Sanat hayatına İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahneye çıkarak başladı. Babası gibi sinema sanatçısı olmak istemeyen Şener Şen, kendisini tiyatro oyunculuğuna adadı. Radyo tiyatrolarında da oynadı. Ancak tiyatrodan elde ettiği kazanç yetmediği için sinemaya girmek zorunda kaldı.

Kariyerinde dönüm noktası 1975 yılında Ertem Eğilmez'in filmi Hababam Sınıfı'ndaki ‘'Badi Ekrem'’ tiplemesi oldu. Aynı filmde İnek Şaban tiplemesi ile ün yapan Kemal Sunal ile müthiş bir ikili oldu. O yıllarda büyük gişe hasılatı yapan Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi filmlerde oynadı. Ertem Eğilmez'in son filmi olan ve Türk sinema seyircisinin sinema önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu taşlamalarla dolu Arabesk filminde Müjde Ar ile başrolleri paylaştı. 1996'da ise Türk sinemasında bir devrim yaratan “Eşkıya” filminde Uğur Yücel ile birlikte oynadı. Yavuz Turgul'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği bu film Türk sinema sektöründe o dönem için bir rekor kırarak 2,5 milyonu aşkın seyirciyi sinemalara çekti.

Gaziantepli kebap üstadı Ali Haydar'ı canlandırdığı İkinci Bahar (1998-2001) dizisinde diğer başrol oyuncusu Hanım adlı Trakyalı bir mezeciyi canlandıran Türkan Şoray'dı.

Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı Gönül Yarası (2005) filmindeki emekli öğretmen Nazım rolüyle 42. Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Senaryolarını Yavuz Turgul'un yazdığı, "nesli tükenen bir kabadayıyı" canlandırdığı Kabadayı (2007) ile başrollerini Çetin Tekindor, Cem Yılmaz'la paylaştığı Av Mevsimi (2010) ve Yol Ayrımı (2017) en son rol aldığı filmler olmuştur. Şen, 2015 yılında Aygaz Otogaz reklamıyla ekranlara geri dönmüştür.



