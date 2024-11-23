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Şener Şen'in o meşhur fotoğraftaki öğrencisi yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bana bir tokat vurdu'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
23.11.2024 13:32
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Şener Şen’in 1964 yılında Muş’un Malazgirt ilçesinde öğretmenlik yaptığı dönemden öğrencisi olan Şefik Bahşi, Halk TV'de yayınlanan Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programında ortaya çıktı. Şener Şen'in tahta önünde bir öğrenciyle çekilen fotoğraftaki küçük çocuğun kendisinin olduğunu söyledi. Bahşi, Şener Şen'in öğretmenlik dönemini anlattı.

Şener Şen'in o meşhur fotoğraftaki öğrencisi yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bana bir tokat vurdu'

Onlarca rolle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın efsane ismi Şener Şen, 1964 yılında Muş’un Malazgirt ilçesinde öğretmenlik yaptığı zamandan öğrencisi olan Şefik Bahşi, ortaya çıktı.

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Halk TV ekranlarında yayınlanan Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programına konuk olarak katılan Bahşi, öğretmeni Şener Şen'i anlattı.

MEŞHUR FOTOĞRAFTAKİ ÖĞRENCİ O ÇIKTI!

Bahşi, “Sene 1964, 2 sene öğretmenlik yaptı Şener Şen, oradaydı. Bizim köyümüz 60 haneydi. Bizim evimiz de oradaydı, mezramız vardı. Diğer amcalarımız da mezrada oturuyorlardı. Orada 2 sene öğretmenlik yaparken ben de 5-6 yaşındaydım.” ifadelerini kullandı. Şener Şen ile tahtanın önünde çekilmiş fotoğraftaki öğrencinin kendisi olduğunu söyledi.

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Şener Şen'le anısını anlatan Bahşi, “O tahtanın önündeki benim. Bana yazı öğretiyordu, yeni gelmişti.Orada bakkalımız vardı, abim bakkalıycıydı, ben de bakkala bakıyordum. Ben cebime birkaç tane şeker koydum. Dedim ki harfleri öğrenirken birkaç şeker de öğretmene vereyim beni dövmesin. Dedim, ‘Öğretmenim ben sana şeker getirdim’ ‘Vay ulan bacak kadar adam bana rüşvet mi teklif ediyorsun’ deyip bana bir tokat vurdu.” sözleriyle anısını anlattı.

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Bahşi şu ifadeleri kullandı: “Çok komikti o zaman da. Ama gene de ben öğretmenimden memnunum. Çünkü ben 6 yaşındayken, 60 yıl aradan geçmiş, ondan önce bir iki öğretmen daha gelmişti. Okuma yazma öğrenmiştim ama bize verdiği notu, hareketi, vasiyeti ben aklıma koydum. Eğitim veriyordu, bir şeyler konuşuyordu Türkiye’den. İnsan olun, kötülükleri içinizden çıkarın. Bazı zamanlar böyle şeyleri anlatıyordu. Onun anlattıklarını ben de kendime bir not yaptım.”

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Şener Şen
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