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Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman final yapacak? Final tarihi ile ilgili açıklama

09.04.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin sevilen dizisi Seni Çok Bekledim'in final kararı aldı. Oyuncu kadrosunda Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin gibi sevilen oyuncuların yer aldığı dizinin reytinglerde istenilen sonucu yakalayamaması nedeni ile final kararı verildi. Peki, Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman final yapacak? İşte, ayrıntılar...

Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman final yapacak? Final tarihi ile ilgili açıklama

Yapımını Skala Yapım ve DNZ Film'üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Yasemin Türkmeli'nin oturduğu Seni Çok Bekledim dizisi ekranlara veda ediyor. Oyuncu kadrosunda Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisinin final tarihi belli oldu. Peki, Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman final yapacak? İşte, ayrıntılar...

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Seni Çok Bekledim dizisi içi final kararı alındı. Başrolde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yer aldığı dizi 13. bölümde ekrana veda edecek. Bu akşam 11. bölümü yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisi, 23 Nisan'da final yapacak.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Seni Çok Bekledim'de hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir ve aşka inanmayan Ayliz’in masal tadındaki aşkı anlatılıyor. Kadir, başarılı bir iş insanıdır. İşkolik, güçlü, kararlı, attığı adımları sağlam ve net olan Kadir, dedesinden kalan ortaklı şirketi kendi çabaları ve ön görüleriyle iyi bir noktaya taşımıştır. ‘Kadir’ için yaşanan hiçbir şey tesadüf değildir. Ayliz ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde duran bir fotoğrafçıdır.Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık biranda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.

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SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Seni Çok Bekledim dizisinin oyuncu kadrosunda; Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.


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Star TV İrem Helvacıoğlu Özcan Deniz
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