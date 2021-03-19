MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Seni Çok Bekledim dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Kadir Ayliz ile evlenmekten vaz mı geçiyor?

Seni Çok Bekledim dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Kadir Ayliz ile evlenmekten vaz mı geçiyor?

19.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her Cuma saat 20:00'da Star Tv'de yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisi izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Kadir Ayliz'e büyük bir sürpriz hazırlamaya karar vermişti. Peki Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Seni Çok Bekledim dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Kadir Ayliz ile evlenmekten vaz mı geçiyor?

Her Cuma saat 20:00'da Star Tv'de yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisi izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yayınlanan son bölümde Kadir, Ayliz'e büyük bir sürpriz hazırlamaya karar vermişti. Ayliz ise kendini bir kararın arifesinde bulmuştu. Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI (8. BÖLÜM)

Seni Çok Bekledim dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM ÖZET

Selo'nun tutuklanmasının ardından Kadir, onun oğlu Umut’a sahip çıkar. Bir yandan Ayliz ile beraber Umut’un yaşadığı travmayı atlatması için çabalamaya devam ederken, diğer yandan da aile olmanın provasını yapmaktadırlar. Kadir, Ayliz’e oldukça büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Ayliz ise bomboş bir evde karşına çıkacaklardan habersizce, kendini büyük bir kararın eşiğinde bulur.

Cemal, Erol’un vereceği ifade sonrası Selo’nun içeriden çıkamayacağına emindir. Fakat Erol’un aklında daha farklı bir plan vardır. İsmet, Cemal’in talimatıyla, onun için gizli araştırmalar yapmayı sürdürürken aradığının aslında kendi evinde gizli olduğunu öğrenir. Karısı Songül ise kızının sakladığı gerçeklerle yüzleşecektir.

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (8. BÖLÜM)

Seni Çok Bekledim dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmediAstıkları tabela koronavirüsü durdurdu! Hiç vaka görülmedi
İşte Ramo dizisi yeni bölüm fragmanı...İşte Ramo dizisi yeni bölüm fragmanı...
Yıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimiYıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimi
Anahtar Kelimeler:
Star TV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bikinisiyle nefes kesti! Bir de arkasını görün

Bikinisiyle nefes kesti! Bir de arkasını görün

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

FOX TV'nin çok konuşulan dizisiyle ilgili flaş karar

FOX TV'nin çok konuşulan dizisiyle ilgili flaş karar

Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Diğer Haberler

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı | Ali ve Pınar'a ne oldu?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı

Ramo dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Sibel'in başı belaya giriyor

İşte Ramo dizisi yeni bölüm fragmanı...

Son Yaz yeni bölüm fragmanı | “Beni affettin mi?”

Son Yaz yeni bölüm fragmanı

Kırmızı Oda dizisinde sürpriz veda! Ünlü oyuncu Kırmızı Oda’dan neden ayrılıyor?

Kırmızı Oda dizisinde sürpriz veda!

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle, Kumru annesiyle yüzleşiyor

İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı...

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragman | “Haklı olan değil, güçlü olan kazanacak!”

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragman

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.