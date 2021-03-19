Seni Çok Bekledim dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Kadir Ayliz ile evlenmekten vaz mı geçiyor?

Her Cuma saat 20:00'da Star Tv'de yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisi izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yayınlanan son bölümde Kadir, Ayliz'e büyük bir sürpriz hazırlamaya karar vermişti. Ayliz ise kendini bir kararın arifesinde bulmuştu. Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI (8. BÖLÜM)

Seni Çok Bekledim dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM ÖZET

Selo'nun tutuklanmasının ardından Kadir, onun oğlu Umut’a sahip çıkar. Bir yandan Ayliz ile beraber Umut’un yaşadığı travmayı atlatması için çabalamaya devam ederken, diğer yandan da aile olmanın provasını yapmaktadırlar. Kadir, Ayliz’e oldukça büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Ayliz ise bomboş bir evde karşına çıkacaklardan habersizce, kendini büyük bir kararın eşiğinde bulur.

Cemal, Erol’un vereceği ifade sonrası Selo’nun içeriden çıkamayacağına emindir. Fakat Erol’un aklında daha farklı bir plan vardır. İsmet, Cemal’in talimatıyla, onun için gizli araştırmalar yapmayı sürdürürken aradığının aslında kendi evinde gizli olduğunu öğrenir. Karısı Songül ise kızının sakladığı gerçeklerle yüzleşecektir.

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (8. BÖLÜM)

Seni Çok Bekledim dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.