Seni Çok Bekledim dizisinde flaş değişiklik!

Skala Yapım ve DNZ Film imzalı Seni Çok Bekledim dizisinin yönetmeni Şahin Altuğ, sette geçirdiği kazanın ardından yerini Yasemin Türkmenli'ye bıraktı.

Yapım şirketinden yapışan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Skala Yapım ve DNZ Film ortak yapımcılığında, Star'da her Cuma ekrana gelen dizimiz Seni Çok Bekledim’de yönetmen değişikliği yaşanmıştır.

Dizinin 6 bölüm boyunca yönetmenliğini üstlenen Şahin Altuğ, geçen hafta sette yaşanan talihsiz bir kaza sonrasında oluşan sağlık sorunları sebebiyle görevine devam edemeyeceğini bildirmiştir.

Dizimizin 7. bölümden itibaren yönetmenliğini, Yasemin Türkmenli yapacaktır.

Şahin Altuğ’a altı bölüm boyunca gösterdiği emek ve katkılarından ötürü teşekkür ederiz.

Skala Yapım"



