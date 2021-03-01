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Seni Çok Bekledim dizisinde flaş değişiklik!

01.03.2021 20:08 | Son Güncelleme:
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Seni Çok Bekledim dizisinde flaş değişiklik!

Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştıkları, Star TV'nin cuma akşamları izleyiciyle buluşan iddialı dizisi Seni Çok Bekledim'de flaş bir değişiklik yaşandı.

Skala Yapım ve DNZ Film imzalı Seni Çok Bekledim dizisinin yönetmeni Şahin Altuğ, sette geçirdiği kazanın ardından yerini Yasemin Türkmenli'ye bıraktı.

Yapım şirketinden yapışan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Skala Yapım ve DNZ Film ortak yapımcılığında, Star'da her Cuma ekrana gelen dizimiz Seni Çok Bekledim’de yönetmen değişikliği yaşanmıştır.

Dizinin 6 bölüm boyunca yönetmenliğini üstlenen Şahin Altuğ, geçen hafta sette yaşanan talihsiz bir kaza sonrasında oluşan sağlık sorunları sebebiyle görevine devam edemeyeceğini bildirmiştir.

Dizimizin 7. bölümden itibaren yönetmenliğini, Yasemin Türkmenli yapacaktır.

Şahin Altuğ’a altı bölüm boyunca gösterdiği emek ve katkılarından ötürü teşekkür ederiz.

Skala Yapım"

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz,
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