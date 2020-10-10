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Seni Çok Bekledim dizisinin çekimleri başladı!

10.10.2020 17:10 | Son Güncelleme:
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Seni Çok Bekledim dizisinin çekimleri başladı!

Star’da yayınlanacak olan yeni dizi ‘Seni Çok Bekledim’in çekimleri başladı. Başrollerinde; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı dizi gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama...

Başrollerinde; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisinin çekimleri başladı. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizi, Star TV'de izleyiciyle buluşacak.

Skala Yapım ve Dnz Film’in ortak yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şahin Altuğ üstleniyor.

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TUTKU DOLU BİR AŞK HİKAYESİ

Dizide Özcan Deniz; ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı ‘Kadir’ karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı ‘Ayliz’ karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.

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GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç ve Ahmet Mekin gibi usta isimler yer alıyor.

Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla ‘Seni Çok Bekledim’ yakında Star’da...

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