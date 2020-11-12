Sol Yanım dizisinden yeni fragman yayınlandı! Sol Yanım konusu nedir, oyuncuları kimler?

Star’ın yeni dizisi Sol Yanım'dan 2. fragman yayınlandı. Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yayınlanan tanıtımı büyük merak uyandırdı. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

İhsan Kutlusay’la (Cansel Elçin) evliliği sayesinde arzuladığı hayata kavuşmuş ve mütevazı mahalle köklerini reddeden Asena Kutlusay, Defne Samyeli’nin performansı ile ekranlara iddialı giriş yapmaya hazırlanıyor. Asena Kutlusay, güzelliği ve gardırobuyla olduğu kadar, hırsı ve entrikaları ile de çok konuşulacak.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği, senaryosu Melis Civelek imzasını taşıyan ‘Sol Yanım’, seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim’le tanıştıracak.



Dizide başrolleri Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli paylaşıyor.

