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  4. Sol Yanım dizisinden yeni fragman yayınlandı! Sol Yanım konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sol Yanım dizisinden yeni fragman yayınlandı! Sol Yanım konusu nedir, oyuncuları kimler?

12.11.2020 22:09 | Son Güncelleme:
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Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Star TV’de seyiciyle buluşmaya hazırlanan Sol Yanım'dan yeni bir fragman yayınlandı. Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin'in yer aldığı Sol Yanım'da geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesi anlatılıyor. Sol Yanım’ın yeni tanıtımında Defne Samyeli’nin canlandırdığı Asena karakteri dikkat çekti.

Star’ın yeni dizisi Sol Yanım'dan 2. fragman yayınlandı. Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yayınlanan tanıtımı büyük merak uyandırdı. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

İhsan Kutlusay’la (Cansel Elçin) evliliği sayesinde arzuladığı hayata kavuşmuş ve mütevazı mahalle köklerini reddeden Asena Kutlusay, Defne Samyeli’nin performansı ile ekranlara iddialı giriş yapmaya hazırlanıyor. Asena Kutlusay, güzelliği ve gardırobuyla olduğu kadar, hırsı ve entrikaları ile de çok konuşulacak.

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Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği, senaryosu Melis Civelek imzasını taşıyan ‘Sol Yanım’, seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim’le tanıştıracak.
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Dizide başrolleri Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli paylaşıyor.
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SÜRÜKLEYİCİ HİKAYE

Sol Yanım seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim’le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra’nın burslu okuduğu, Selim’in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

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