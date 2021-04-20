Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman? Yayın günü değişti! Seni Çok Bekledim 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan, Skala Yapım ve DNZ Film imzalı Seni Çok Bekledim dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cuma akşamları yayınlanan dizinin günü değişti. Star TV'nin cuma akşamlarına Volkan Konak'ın programını almasıyla Seni Çok Bekledim ise çarşamba akşamlarına kaydırıldı.

Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaştığı ‘Seni Çok Bekledim’ 12. bölümüyle 21 Nisan Çarşamba saat 20.00’de Star’da.

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ailede tüm dengeler değişmeye, sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlar. Kadir, yıllarca kardeşi bildiği Erol’un ardından, hâlâ yaşadığı şokun etkisindedir. Ayliz, çektiği acıların ötesinde, Erol’a “Kardeşim” diyememenin burukluğunu yaşar.

Sibel, gemileri yakmaya karar verir ve ortalığı sarsacak fitili ateşler. Cemal, kendi sebep olduğu olay yüzünden Kadir’i suçlamaktadır.



Kadir onun katil olduğunu bir kez daha haykırırken, aralarındaki ipler iyice gerilir.

Selahattin, her şeye rağmen, Eren Ailesinin zor zamanlarında yanlarında durur ve habersiz olduğu gerçekle yüzleşmesi an meselesidir.