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Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman? Yayın günü değişti! Seni Çok Bekledim 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

20.04.2021 02:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin'in başrollerinde oynadığı Seni Çok Bekledim dizisinin yayın günü değişti. Seni Çok Bekledim dizisinin 12. yeni bölümü ise yeni gününde ekrana gelecek. Peki Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman?

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan, Skala Yapım ve DNZ Film imzalı Seni Çok Bekledim dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cuma akşamları yayınlanan dizinin günü değişti. Star TV'nin cuma akşamlarına Volkan Konak'ın programını almasıyla Seni Çok Bekledim ise çarşamba akşamlarına kaydırıldı.

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Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu paylaştığı ‘Seni Çok Bekledim’ 12. bölümüyle 21 Nisan Çarşamba saat 20.00’de Star’da.

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SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ailede tüm dengeler değişmeye, sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlar. Kadir, yıllarca kardeşi bildiği Erol’un ardından, hâlâ yaşadığı şokun etkisindedir. Ayliz, çektiği acıların ötesinde, Erol’a “Kardeşim” diyememenin burukluğunu yaşar.

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Sibel, gemileri yakmaya karar verir ve ortalığı sarsacak fitili ateşler. Cemal, kendi sebep olduğu olay yüzünden Kadir’i suçlamaktadır.

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Kadir onun katil olduğunu bir kez daha haykırırken, aralarındaki ipler iyice gerilir.

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Selahattin, her şeye rağmen, Eren Ailesinin zor zamanlarında yanlarında durur ve habersiz olduğu gerçekle yüzleşmesi an meselesidir.

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Yönetmenliğini Yasemin Türkmenli’nin yaptığı dizinin senaryosunu Hakan Haksun, Pervin Bozan, Elif Başaran ve Eylül İdiman yazıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar, Hande Oktan ve Selen Zeyneloğlu rol alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Star TV Özcan Deniz
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