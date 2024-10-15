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'Seni parçalara ayıracağım' demişti! Esra Erol'dan ölüm tehdidi aldığı müride canlı yayında tokat gibi yanıt!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
15.10.2024 09:19
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Çanakkale'de bulunan bir otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu iddia edilen ve geçtiğimiz günlerde tutuklanan sahte mehdinin müridi Esra Erol'u ölümle tehdit etmişti. Erol, tehditlere sessiz kalmadı ve canlı yayında açıklama yaptı.

'Seni parçalara ayıracağım' demişti! Esra Erol'dan ölüm tehdidi aldığı müride canlı yayında tokat gibi yanıt!

Esra Erol'da programına katılan Fatma Hanım, kızı Mevlüde'nin kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk adlı bir kişiyle kaçtığını ve bu kişinin bir termal otelde bir harem kurduğunu söylemişti. Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk'un Çanakkale'de bulunan bir otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu iddia edilmişti.

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'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' diye adlandılan grup, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la 18 ay önce kendilerini depremzede olarak göstererek, köyün yakınlarında bulunan termal evleri 2 yıllığına kiraladığı ortaya çıkmıştı.

TUTUKLANDI, MÜRİDİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ!

'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık suçları'yla ilgili jandarma ve polis tarafından düzenlenen ortak şafak operasyonuyla sabaha karşı 15 müridiyle birlikte gözaltına alınan ve tutuklanan Mustafa Çabuk,'un kardeşi olduğu söylenen Hasan isimli müridi de Esra Erol'u tehdit etti. Yayınladığı videoda, Erol'u "Ey Esra Erol, ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım. Uğraşma, sana söylüyorum benim canımla uğraşma. Surlardan aşağıya atılırsın, parça parça edilip surlardan atılırsın. Köpek" sözleriyle ölümle tehdit etti.

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ESRA EROL TEHDİTLERE SESSİZ KALMADI: "ÇOMAK SOKTUM"

Ölüm tehdidinin ardından canlı yayında açıklama yapan Esra Erol, "Bayramiç'teki termal otelde kalıyor. Yeraltı tüneli kazmışlar. Orada saklanıyor, güvenlik kamerası kurmuşlar. İçeride silahlar var. Grup içi evlilikler var. Ben bunların inandığı şeye inanmıyorum. Bizim dinimiz garibanı, çaresizi koruyan bir din. Bizim dinimizin içinde para yok. Bizim dinimizde 'Anneni babanı bırak gel' diye bir şey var mı?" dedi.

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Erol sözlerine şu sözlerle devam etti: "Evet bir yere çomak soktum iyi ki de soktum. Bu program ne yaptığımı biliyorum. Ben bu programı yaparken tek başıma değilim. Buradaki her olayın ihbarı sizlerin sayesinde aydınlanıyor. Bu olay sebebiyle geçtiğimiz hafta üyelerden bir tehdit aldım. Uğraşıyorum, uğraşmaya da devam ediyorum. Bir yıldır eli kulağında bekliyorduk. Bu ülkede suçlar varsa kişiler varsa o suçların gerekli cezayı alması için görev insanları var. Savcılarımız ve emniyet ekipleri sayesinde adalet yerini buluyor."

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Gerekli yerlere şikayet ettiğini söyleyen ünlü sunucu "Kim beni tehdit ediyorsa aynen gittim şikayetimi yaptım. Benim bu saatten sonra yapabilecek başka bir şeyim var mı? Yok. Bizlerle uğraşmayın" ifadelerini kullandı.

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Esra Erol
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