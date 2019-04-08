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Şenol Güneş: 7 gol önemli değil

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.04.2019 23:00 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 7-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "16 yıl sonra Beşiktaş'ın 7 gol atması önemli değil. Başka maçlarda 7'den fazla atmamız gerekirdi ama olmadı. Olumlu konuşmak moral verir ama asıl olan, iyi oyun ve skor" dedi.

Şenol Güneş: 7 gol önemli değil

Rizespor'un skora rağmen kötü oynamadığını belirten Güneş, "7-2'ye bakarak Rize'nin kötü olduğunu söylemek doğru değil. Bizim de iyi olduğumuzu söylemek doğru değil. İki kez gittik ve gol bulduk. Ancak artılarımız bu akşam fazlaydı. Bütün oyuncular elinden geleni yaptı. Rizespor için bu skora bakarak kötü denemez" dedi.

RİZESPOR'A BAŞARILAR DİLİYORUM
Rizespor'u yorumlarken dikkatli olunması gerektiğini de söyleyen deneyimli hoca, "Beklentilerin dışında bir skor çıktı. Bazı maçlar yorumlara sığmaz. Öyle bir maç oldu. Rizespor'a başarılar diliyorum. İkinci yarıda bizden daha az puan kaybeden bir takımdılar. İyi bir takım olduklarını düşünüyorum. Yorumları yaparken insanlar yanılabilir" ifadelerini kullandı.

7 GOL ÖNEMLİ DEĞİL
7 gol atmalarının çok önemli olmadığını ifade eden tecrübeli antrenör, "Güven ve Rıdvan çok iştahlı girdi. Her oyuna girenden bu iştahı görmek isterim. 16 yıl sonra Beşiktaş'ın 7 gol atması önemli değil. Başka maçlarda 7'den fazla atmamız gerekirdi ama olmadı. Olumlu konuşmak moral verir ama asıl olan, iyi oyun ve skor" diye konuştu.

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