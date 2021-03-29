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Şenol Güneş: 8 oyuncu ayrıldı, 3 oyuncu ekledik

29.03.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımızda teknik direktör Şenol Güneş, Letonya maçı öncesi konuştu.

Şenol Güneş: 8 oyuncu ayrıldı, 3 oyuncu ekledik

A Milli Takımımızda teknik direktör Şenol Güneş, Letonya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Altınordu'dan Enis Destan ve Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı'nın kadroya alındığını söylerken, 8 oyuncunun sakatlık ve hastalık nedeniyle kadrodan çıkarıldığını belirtti.

MİLLİ TAKIMDA KADRODAN ÇIKARILAN İSİMLER;

A Milli Takımımızda daha önce kadrodan çıkarılan Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Mehmet Zeki Çelik ve Merih Demiral isimlerine Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç'ın eklendiği belirtildi.

Nazım Sangare
İrfan Can Kahveci
Mehmet Zeki Çelik
Merih Demiral
Kaan Ayhan
Dorukhan Toköz
Cenk Tosun
Emre Kılınç

"HEDEFİMİZ BELLİ; HAYALİMİZ BELLİ"

Bazı oyuncuların koronavirüs nedeniyle kadrodan ayrılacağını söyleyen Güneş, "10 adımın ilk 2 adımını attık, zorlu 2 maçtan iyi çıkmak avantaj. Gönül istiyor ki kolay kazanalım, farklı kazanalım ama galibiyet önemli. Bazı oyuncular aramızdan ayrılacak, sağlık problemleri var. Hepsi oynamak istiyor, bu güzel ama bazen beklenmeyen hadiseler olabiliyor. Biz kazanmak için en iyi kadroyla sahaya çıkacağız. Letonya'yı yenmek zorundayız. Hedefimiz belli, hayalimiz belli. Beklentilerin de büyüdüğünü görüyoruz." dedi.

"TEKMELERE KAFA KOYACAĞIZ"

Letonya'nın sert olduğunu belirten deneyimli hoca, daha önce Letonya ile oynadığımız maçlara değinirken, "O gün başarısız olduk. Sürpriz sonuçlar aldık o dönemde, olağanüstü şartlar altında oynadık. Daha önce Letonya'da olağanüstü şartlar altında oynamıştık, buz bir sahaydı. Yarım saatten fazla krampon kavgamız olmuştu. İlk maçtaki 1-0'lık sonuç hem hayal kırıklığı yarattı, hem moral bozukluğu yarattı. İkinci maçta az atakla 2 gol attılar. Az atak yapıp gol atabiliyorlar. Kuzey Avrupa ülkelerinin oynama şekli zorluk yaşatabiliyor. Sertlik olarak düşünürsek Hollanda daha yumuşak, Norveç'i daha sert bekledik, onu gösteremedi. Letonya'nın Karadağ maçını izlediğimde gördüm, çok sert, içinden geldiği gibi rakibe giren oyunları var. Oyunu bozan bir oyun. Biz top oynamaya çalışan bir takım olarak etkilenebiliyoruz. Bunlara hazırlanıyoruz. Tekmelere kafa koyacağız, hakemin kararına saygı duyacağız, işimizi iyi yapacağız. Hücum varyasyonlarını iyi yaptığımızda başarılı olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"KAĞIT ÜZERİNDE FARK BEKLENİYOR"

Beklenenin aksine zor bir maç olacağını söyleyen tecrübeli hoca, "Zor maç olacaktır. Öyle bir maç oynuyorsunuz ki kağıt üzerinde favorisiniz, fark yapmanız bekleniyor, önce 3 puan, oyun disiplininden kopmayan bir takım olacağız. Rakibimiz inatla, sabırla merkezi kapatan ve bu oyun planıyla oynayan bir takım. Letonya'ya, Cebelitarık'a, Karadağ'a kayıpsız geçersek rakiplere karşı 1 puan da avantajdır. " ifadelerini kullandı.

KADROYA EKLENEN 3 YENİ OYUNCU

3 yeni oyuncu eklendiğini söyleyen Şenol Güneş, "Bugün aramızda olmayan 8 oyuncu var, 8 oyuncu kadroda yok. 3 oyuncu ekliyoruz. Biri Alparslan, biri Antalyaspor'dan Bünyamin, biri de Enis Altınordulu. Olağanüstü koşullar itibariyle bunu yapıyoruz." mesajını verdi.

"TÜRKİYE HOCA DA OYUNCU DA ÜRETİR"

2002'de Dünya Kupası'nda 3. olan takım ile bu kadronun karşılaştırılması istenen deneyimli antrenör, "2002 takımı çok iyi bir takımdı, bu da çok iyi bir takım. O takım bir iş yaptı bitirdi, bunlar yeni başlıyorlar. Avrupa Şampiyonası iyi bir imtihan olacak. Biz eğer Dünya Kupası'na katılırsak, bu oyuncuların önü açık. Şimdi 10, 20, 30'sa; o zaman 50-100 olacak. Türkiye hoca da üretir, oyuncu da üretir, her alanda üretim yapar. Birbirimizi yememe üzerine düşünürsek bunları da yaparız." dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah yolunuzu açık eylesin.
Bazı oyuncular harika oynasalarda aynı istikamete oynayan diğer oyuncular odukları yerde top bekliyor, topu olduğun yerde beklemeyeceksin topun olacağı yere koşacaksın, süper takımlar bu sistemle devamlı gol buluyor, koşmaktan zarar gelmez.

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