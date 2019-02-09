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Şenol Güneş A Milli Futbol Takımı ile anlaştı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 09.02.2019 15:02 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım ile anlaştı. Tecrübeli teknik adam sezon sonuna kadar hem Beşiktaş hem Milli Takım'ı çalıştıracak.

Şenol Güneş A Milli Futbol Takımı ile anlaştı

Şenol Güneş 16 yıl sonra yeniden Milli Takım'da. Tecrübeli teknik adam, sezon sonuna kadar hem Beşiktaş’ı hem de milli takımı çalıştıracak. Tecrübeli çalıştırıcının sezon sonunda Beşiktaş'taki kontratı sona eriyor.

NTV'nin duyurduğu habere göre, Şenol Güneş ay-yıldızlıların mart ayındaki maçların başında olacak. Daha önce 2000-2004 yılları arasında A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşayan takımın başında yer alıyordu.

Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 73 yaşındaki Mircea Lucescu'nun da kısa süre içinde A Milli Takım'dan gönderilmesi bekleniyor. A Milli Takım'ın başında toplam 17 maça çıkarken bu maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

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