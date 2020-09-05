SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Şenol Güneş, A Milli Takım'la 64. maçında

Şenol Güneş, A Milli Takım'la 64. maçında

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 05.09.2020 11:39 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan ile yarın oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçıyla ay-yıldızlı ekibin başındaki 64. karşılaşmasına çıkacak.

Şenol Güneş, A Milli Takım'la 64. maçında

Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 45'i resmi, 18'i özel 63 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 63 maçta, 32 galibiyet, 15 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 94 gol attı, kalesinde 55 gole engel olamadı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 46. RESMİ MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki 46. resmi maçını Sırbistan ile oynayacak.

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 45 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 9'unda ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 34 gol gördü.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERReymen sürpriz bir aşka yelken açtıReymen sürpriz bir aşka yelken açtı
Sırbistan-Türkiye maçının hakemi açıklandıSırbistan-Türkiye maçının hakemi açıklandı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Yardım etmek isterken feci şekilde can verdi
Yardım etmek isterken feci şekilde can verdi
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Trabzonspor'da sakatlık şoku!
Milli takımda Mert Hakan şoku!
Milli takımda Mert Hakan şoku!
Fenerbahçe'de ayrılık
Fenerbahçe'de ayrılık
Fotoğraflarını oğluna çektirirken yakalandı
Fotoğraflarını oğluna çektirirken yakalandı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Milliler, Macaristan'a mağlup oldu!
Milliler, Macaristan'a mağlup oldu!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
A Milli Futbol Takımı'ndan çıkartıldı
A Milli Futbol Takımı'ndan çıkartıldı
A Milli Takımın 11 Kasım'da rakibi Hırvatistan
A Milli Takımın 11 Kasım'da rakibi Hırvatistan
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şenol Güneş, A Milli Takım'la 64. maçında
Güneş A Milli Takım'la 64. maçında
Ümit Milliler Andorra'yı tek golle mağlup etti
Ümit Milliler tek golle kazandı
Mert Hakan yandaş sakatlığı nedeni ile kadrodan çıkarıldı
Milli takımda Mert Hakan şoku!
Sırbistan - Türkiye maçını Aleksei Kulbakov yönetecek
Sırbistan-Türkiye maçının hakemi açıklandı
ÖZET | Türkiye 0- 1 Macaristan
Milliler, Macaristan'a mağlup oldu!
Türkiye - Macaristan | CANLI
Türkiye - Macaristan | CANLI
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.