Şenol Güneş, A Milli Takım'la 64. maçında

Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 45'i resmi, 18'i özel 63 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 63 maçta, 32 galibiyet, 15 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 94 gol attı, kalesinde 55 gole engel olamadı.
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki 46. resmi maçını Sırbistan ile oynayacak.
Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 45 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 9'unda ise eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 34 gol gördü.
(AA)
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