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Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarında A Milli Takım'ın takımın başında

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 05.03.2019 15:10 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Şenol Güneş, A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova maçlarında takımın başında olacak.

Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarında A Milli Takım'ın takımın başında

Geçtiğimiz günlerde A Milli Takım'ın hocalığına getirilen Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, A Milli Takımımız 22 Mart'ta Arnavutluk, 25 Mart'ta ise Moldova ile yapacağı maçlarda milli takımın başında olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatlarına göre; Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın 22 ve 25 Mart'ta oynayacağı Arnavutluk ve Moldova maçlarına çıkması için Beşiktaş'tan herhangi bir şekilde izin almasına gerek yoktu. Bu konuda yalnızca Beşiktaş Kulübü'nü bildirilmesi yetiyordu.

İşte konuyla ilgili o madde
"TFF acil ve gerekli gördüğü hallerde yapacağı değerlendirmeye göre seçtiği teknik adamı, kulübü ile ilişkisi devam etmek kaydı ile Milli Takımlarda belli bir süre için görevlendirmeye yetkilidir"

Bilindiği gibi Türkiye Futbol Federasyonu, Mircea Lucescu ile yolları ayırdıktan sonra Türkiye A Milli Takımı’nı, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllığına Şenol Güneş’e emanet etmişti.


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Anahtar Kelimeler:
şenol güneş Beşiktaş a milli takım arnavutluk moldova

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bence hemen gitsin gerek yok nasilsa ilk4.
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