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Şenol Güneş'ten olay açıklama: Haddini bildiririm

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.07.2018 09:21 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta ipler gerildi... Şenol Güneş takımda istemediğini söylediği Alvaro Negredo'nun, Metin Albayrak’ın zorlamasıyla idmana çıkarmak istemesi üzerine çıldırdı. Şenol Güneş, "Haddimi bilirim. Bana hadsizlik yapana da haddini bildiririm” diyerek Metin Albayrak'a mesaj verdi

Şenol Güneş'ten olay açıklama: Haddini bildiririm

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istemediğini açık açık belirttiği Alvaro Negredo'nun, Metin Albayrak’ın zorlaması ve Fikret Orman’ın da oldu bittiye getirerek idmana çıkarmak istemesine tecrübeli teknik adam karşı çıktı.

Dün Avusturya’ya gelen ve idmana çıkan Negredo için Şenol Güneş, “Negredo, Galatasaray maçında sakatlanmıştı. İstanbul’a da sakat geldi. Sakat oyuncuyu nasıl çalıştırayım?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Güneş özellikle, “Başkanın üzerinde olmam ama düşüncelerimi her zaman söylerim. Haddimi bilirim. Bana hadsizlik yapana da haddini bildiririm” diyerek Metin Albayrak’a mesaj verdiği iddiaları gündeme geldi.

GUTI VE İLHAN MANSIZ SIKINTISI
Öte yandan Guti ve İlhan Mansız'la basına verilen poz sırasında yüzü asık olan Şenol Güneş, “Kararları başkan veriyor” diyerek de sıkıntısını gösterdi. Güneş, idman öncesinde Guti ve İlhan Mansız’ın yanı sıra Şeref Çiçek’le de kısa süreli bir toplantı yaptı.

Güneş’in ikiliye, "Burada patron benim. Benim yardımcım da Şeref (Çiçek) Hocadır. Siz önce Şeref Hocaya sonra da bana yardımcı olmak için buradasınız. Her türlü fikir, öneri ve görüşe açığım. Öncelikle fikir, öneri ve görüşlerinizi Şeref Hocayla konuşacaksınız. Uygun görürse o siz ve ben birer toplantı yapacağız. Bir aile olacağız” ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
abartmışsınız şenol hoca bunları söylemez özellikle yardımcı hocalara karşı bu kadar katı değildir galiba siz fatih terim ile karıştırdınız.
gergin ...!
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