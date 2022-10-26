Şenol Güneş Beşiktaş'ı böyle duyurdu! Resmi açıklama bekleniyor...

Yeni sezon öncesi birçok yeni isimle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, mutlak şampiyonluk hedefiyle ligde start verirken, ilk 11 haftada 5 galibiyet 4 beraberlik 2'de mağlubiyet almıştı. Son oynanan Hatayspor karşılaşmasında rakibine 2-1 mağlup olan Kara Kartal'da alınan bu yenilgi bardağı taşıran son damla olurken, eleştirilerin odağındaki teknik direktör Valerien Ismael’in görevine son verilmişti.

YENİ HOCA KİM OLACAK?

Son altı lig maçında sadece bir galibiyet alabilen Beşiktaş'ta alınan bu karar sonrası yeni teknik direktör arayışları hızlanırken, seçenekler arasında Rıza Çalımbay, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın olduğu iddia edilmişti.

"KONUŞMAYA GELDİK..."

Siyah-Beyazlılar'da bu belirsizlik sürerken, sosyal medyada bir kullanıcının yayınladığı görüntü gündeme bomba gibi düştü. Yayınlanan videoda, genç bir taraftarın Şenol Güneş ile video çektiği ve tecrübeli teknik direktöre “Hocam Beşiktaş’a imza atmayacak mısınız?” dediği görüldü. Şenol Güneş ise bu soruyu “Yok şu anda imza atacak halimiz yok konuşmaya geldik şimdi” şeklinde yanıt verdi.

Tecrübeli teknik adam daha önceden 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Beşiktaş, Şenol Güneş’in teknik direktör olduğu zamanda iki lig şampiyonluğu yaşamıştı. Konu ile ilgili Beşiktaş’tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

????Şenol Güneş'in bir taraftarla yaptığı Beşiktaş diyaloğu:



-Hocam çok yakışıklısınız

-Sen de öyle...

-İmza attınız mı, sizi bekliyoruz?

-Bakalım geldik konuşmaya. pic.twitter.com/MniNqRC3KE — Mynet Spor (@mynetspor) October 26, 2022



