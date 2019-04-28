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Şenol Güneş: Biz böyle algı oyunlarını daha önce gördük

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.04.2019 22:37 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Arzumuz ve isteğimiz sahaya yansımadı. Baskılarımız düşündüğümüz anlamda iyi değildi. Çok top kaybı yaptık. Ama golle 3 puanı almak moral kazandırdı” dedi. Güneş haftaya oynayacakları Galatasaray derbisi hakkında ise, “Motivasyonumuzun üst seviyede olacağı haftaya girdik. Büyük bir cami ile deplasmanda oynayacağız. Umarım iyi skorla ayrılırız” yorumunu yaptı.

Şenol Güneş: Biz böyle algı oyunlarını daha önce gördük

Süper Lig’in 30.haftasında sahasında Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla mağlup eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, maç sonu basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Düşündükleri oyunun altında kaldıklarını belirten Güneş, “Dirençli, agresif fizik gücü iyi olan bir rakiple oynadık. Hücumda etkili bir takımdı. Bütün bunları bilerek sahaya çıktık. Arzumuz ve isteğimiz sahaya yansımadı. Baskılarımız düşündüğümüz anlamda iyi değildi. Çok top kaybı yaptık. Böyle olunca rakibin oynamasına izin verdik. Gol de geç gelince savunma yaptık. Atiba orta alanda tek başına savaştı. İlk yarı olumsuz tablodan 1-0 ayrılmak bizim için iyi taraftı. Defanstan topla çıkarken, orta alan ve öndeki oyuncuların hemen hepsi çok top kaybı yaptı. Top sürerken top kaybettiler. Antrenmanda dahi olmayan şeyler. Bu hatalar sonunda kazandırmak sevindirici. Daha etkin ataklar ve paslar olmalıydı. Hiçbirini yapamadık. İkinci yarı daha iyiydik. Ama oyun kalitemiz biraz alttaydı. 4 golle 3 puanı almak moral kazandırdı. Eksiklerimize de bakacağız. Oyuncularımı ve taraftarı tebrik ediyorum” dedi.

"UMARIM DERBİDEN İYİ SKORLA AYRILIRIZ"

Önümüzdeki hafta oynanacak derbi ve şampiyonluk sorusuna cevap veren Güneş, “Geçmiş maçlardan ders çıkarıyoruz. Biz bugünkü maçın mutluluğuna bakıyoruz. İdmanlarımıza devam edeceğiz. Galatasaray maçına hazırlanacağız. Gündemimiz de başka maç olmayacak. Motivasyonumuzun üst seviyede olacağı haftaya girdik. Büyük bir cami ile deplasmanda oynayacağız. Bugünkü maçlardan dersler çıkararak oynamak istiyoruz. Galatasaray da biz de iyi bir takımız. Umarım iyi skorla ayrılırız. Kimin şampiyon olup olmayacağını sonra değerlendiririz” şeklinde konuştu.

"BİZDE KİN VE NEFRET DUYGUSU YOK"

Milli takım sürecinde kendisi hakkında yapılan yorumlar ve Beşiktaş’taki geleceği hakkındaki soruya, “Bugün 28 Nisan. 28 Nisan’da bu günün konuları konuşulur. Geçmişte yanlış yapanların doğru yapanların mim olduğu belli. Şu an ciddi bir şekilde önümüzdeki maça hazırlanmak istiyoruz. Kin ve nefret duygusu yok iyi niyetli Allah sevgisi ve saygısı olanlar kişiyiz biz. Buradan kavga çıkarmayı doğru bulmuyorum” yanıtını verdi.

"MUSTAFA HOCANIN EMEKLERİNE YAZIK"

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan’ın hakem hakkındaki yorumlarına da değinen tecrübeli hoca, “Burak Yılmaz’ın görüntüsünü izledim. Mustafa hocayı severim ama konuşmasının bütününü buna ayırdı. Hakemden şikayet edecekseniz ben çok pozisyon bulurum. Biz böyle algı oyunlarını daha önce gördük. Mustafa hocanın emeklerine yazık buna dikkatini verirse. Burak’a adam çarpıyor. Ben faulü Burak’ın aleyhine verirdim. Algı yaparak gündem değiştirmek isteyenler var. Biz buralara emek vererek geldik, emek vererek gideceğiz” yorumunu yaptı.

Şenol Güneş, toplantı sonunda Necip Uysal’ın 300. maçında oynatamamasına üzüldüğünü belirterek, “Necip’ten özür diliyorum. 300. Maçıydı ve oynatmalıydık. Geçen haftaki oyunuyla bunu hak etmişti” dedi. Güneş, Karius’un performansını beğendiğini ancak hala bazı oyuncuların istedikleri performansa ulaşamadıklarını belirtti.

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