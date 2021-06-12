Şenol Güneş: Bizden daha iyi takıma kaybettik

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya'ya EURO 2020'nin açılış maçında 3-0 yenildiğimiz müsabakanın ardından konuştu.

İstediğimiz oyunu oynayamadığımızı belirten deneyimli hoca, "Açılış maçında ev sahibi ile oynadık. Beklentimiz güzel bir oyundu. Oyunumuzu onlara göstermeyi düşündük ama rakip, bizden üstündü. İlk yarıda rakibin baskısından çıkamadık. Basit topu kaybettik. Baskıyla bizden kolay toplar aldı. Yediğimiz golden sonra oyundan düştük. Bizim oyun tarzımız bu değildi. Daha üstün rakip vardı. Savunmadan çıkarken top kaybederek, mahkum oynamaya başladık. Bizden daha iyi takıma kaybettik. Oyunumuzun onlardan kötü olduğunu gördük. Ancak kendi oyunumuzun da gerisinde kaldık. Yorulduk. Golü geç yeseydik, daha savaşçı olabilirdik." dedi.

Galler maçında bu maçı telafi edebileceğimizi söyleyen Şenol Güneş, "Bu bir turnuva, ikinci maçımıza hazırlanacağız. Galler maçında umduğumuz oyunu sahaya yansıtıp, iyi bir skor almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



