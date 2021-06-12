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Şenol Güneş: Bizden daha iyi takıma kaybettik

12.06.2021 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımızda teknik direktör Şenol Güneş, İtalya maçının ardından konuştu.

Şenol Güneş: Bizden daha iyi takıma kaybettik

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya'ya EURO 2020'nin açılış maçında 3-0 yenildiğimiz müsabakanın ardından konuştu.

İstediğimiz oyunu oynayamadığımızı belirten deneyimli hoca, "Açılış maçında ev sahibi ile oynadık. Beklentimiz güzel bir oyundu. Oyunumuzu onlara göstermeyi düşündük ama rakip, bizden üstündü. İlk yarıda rakibin baskısından çıkamadık. Basit topu kaybettik. Baskıyla bizden kolay toplar aldı. Yediğimiz golden sonra oyundan düştük. Bizim oyun tarzımız bu değildi. Daha üstün rakip vardı. Savunmadan çıkarken top kaybederek, mahkum oynamaya başladık. Bizden daha iyi takıma kaybettik. Oyunumuzun onlardan kötü olduğunu gördük. Ancak kendi oyunumuzun da gerisinde kaldık. Yorulduk. Golü geç yeseydik, daha savaşçı olabilirdik." dedi.

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Galler maçında bu maçı telafi edebileceğimizi söyleyen Şenol Güneş, "Bu bir turnuva, ikinci maçımıza hazırlanacağız. Galler maçında umduğumuz oyunu sahaya yansıtıp, iyi bir skor almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Türkiye Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
Galler bile korkutuyor bu futbolla ahh Şenol hoca ahh biz kaybettik diye değil böyle rezil futbolla kaydettik ona üzülüyoruz sen hala kaliteden falan filan bahsediyorsun ahh..
ne yaptikta yorulduk hoca Allah aşkına yorum bari yapma
Bizden dahamı iyi yaw kardeşim bu takım fransadan 4 puan aldı norveçi yendi bu aksam sadece yürek yoktu birde taktik hocam' sende korkak oynattın böyle bir rezillik epeydir izlememiştim teşekkürler hakeme de değinelim müthişti

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