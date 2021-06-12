Erman Toroğlu: Rezil futbol

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın sonunda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Bu kadar rezil bir futbol olmaz ya. Kalecin vuruyor, top geri geliyor" ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLAR GERÇEKLER ACIDIR"

Erman Toroğlu, "1 defa rakip kaleye gittik. Sonra yazık diyorlar. Arkadaşlar gerçekler acıdır. Bu kadar rezil bir futbol olmaz ya. Kalecin vuruyor top geri geliyor. Tenis mi oynuyorsun ya? Bu yüzden 3. golü yedik. Nereye vuruyorsun abi?" açıklamasını yaptı.



