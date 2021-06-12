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Erman Toroğlu: Rezil futbol

12.06.2021 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 açılış maçında A Milli Futbol Takımı'mız Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maç sonunda flaş ifadeler kullandı.

Erman Toroğlu: Rezil futbol

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın sonunda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Bu kadar rezil bir futbol olmaz ya. Kalecin vuruyor, top geri geliyor" ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLAR GERÇEKLER ACIDIR"

Erman Toroğlu, "1 defa rakip kaleye gittik. Sonra yazık diyorlar. Arkadaşlar gerçekler acıdır. Bu kadar rezil bir futbol olmaz ya. Kalecin vuruyor top geri geliyor. Tenis mi oynuyorsun ya? Bu yüzden 3. golü yedik. Nereye vuruyorsun abi?" açıklamasını yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu Türkiye Milli Futbol Takımı İtalya Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
değişik ne diyorsun
Canları sağ olsun telafi ederler inşallah.
Erman forzaaa

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