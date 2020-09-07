SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Şenol Güneş: Bizim için kaybedilmiş 2 puan oldu

Şenol Güneş: Bizim için kaybedilmiş 2 puan oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 07.09.2020 00:53 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, golsüz berabere kaldıkları Sırbistan maçında bir önceki Macaristan karşılaşmasına göre daha iyi oynadıklarını belirterek, beraberliğe üzüldüklerini söyledi.

Şenol Güneş: Bizim için kaybedilmiş 2 puan oldu

Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçta Sırbistan ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Tüm oyuncuların dikkatli, takım oyununa ve oyun disiplinine bağlı oynamaya çalıştıklarını belirten Güneş, iyi bir maç olduğunu ifade etti.

Güneş, 1-0 mağlup oldukları Macaristan maçına göre takımın çok daha iyi olduğunu kaydederek, "Sahayı iyi kullandı. Hücuma çıkışlarımız da önce baskılarımız da vardı. Olumlu taraflar fazlaydı." ifadelerini kullandı.

Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha çok pozisyon ürettiklerine dikkati çeken Güneş, "Beraberliğe üzülüyoruz. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra gol bulmalıydık, ama golü bulamadık. Onun dışında olumlu tarafımız fazlaydı." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYakışıklı oyuncu Burak Deniz, Paris Hilton'un radarında: Öfkeli ama çok ateşliYakışıklı oyuncu Burak Deniz, Paris Hilton'un radarında: Öfkeli ama çok ateşli
Almanya’ya Kocaelispor hediyesiAlmanya’ya Kocaelispor hediyesi
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
6 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
6 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açık açık uyardı! Koronavirüsü bulaştıranlar...
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açık açık uyardı! Koronavirüsü bulaştıranlar...
Galatasaray yılın bombasını patlatıyor!
Galatasaray yılın bombasını patlatıyor!
Survivor Aycan'dan flaş itiraflar...
Survivor Aycan'dan flaş itiraflar...
Yüklendik ama olmadı! Sırbistan ile puanları paylaştık
Yüklendik ama olmadı! Sırbistan ile puanları paylaştık
Flaş gelişme! Galatasaray ve Rodrigues...
Flaş gelişme! Galatasaray ve Rodrigues...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...
Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şenol Güneş: Bizim için kaybedilmiş 2 puan oldu
'Bizim için kaybedilmiş 2 puan oldu'
Gaziantep ALG Spor'a transfer olan Survivor Aycan'dan flaş itiraflar!
Survivor Aycan'dan flaş itiraflar...
Eski hakem Musa Eryılmaz’ın ismi spor tesisine verildi
Musa Eryılmaz’ın ismi spor tesisine verildi
Başkan Hürriyet’ten, Almanya’ya Kocaelispor hediyesi
Almanya’ya Kocaelispor hediyesi
Şenol Güneş: Takımda büyük değişiklik olacak
Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar
Cüneyt Çakır, Bosna Hersek-Polonya maçında düdük çalacak
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a yeni görev
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.