SPOR

Şenol Güneş, Cenk Tosun'u Beşiktaş'a istiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.10.2018 13:12 | Son Güncelleme

Önceki akşam deplasmanda alınan Malmö yenilgisi, Beşiktaş'ı devre arasında forvet transferi yapmaya adeta zorunlu kıldı. Şenol Güneş, Cenk Tosun için tüm şartların zorlanmasını istedi.

Şenol Güneş, Cenk Tosun'u Beşiktaş'a istiyor

Önceki akşam deplasmanda alınan Malmö yenilgisi, Beşiktaş'ı devre arasında forvet transferi yapmaya adeta zorunlu kıldı. Menajerler siyah-beyazlıların önüne bugüne kadar onlarca değişik isimler getirirken, Şenol Güneş'in gözü ise eski öğrencisi Cenk Tosun'da. Fikret Orman'ın hayali Miguel Borja kulübü Palmeiras'la sözleşme imzaladı. Menajerlerin önerdiği Kokorin ise, maliyeti yüksek olması nedeniyle kenarda duruyor.

Şu an için Olivier Giroud veya Graziano Pelle gibi hem yaşlı, hem gol sorunu yaşayan, hem de maliyetleri çok yüksek oyuncular ise takıma uzak Teknik direktör Güneş; Everton'a transfer olan ve 9 resmi maçta 1 gol atan Cenk Tosun için tüm şartların zorlanmasını istedi. Bu sezon en çok görev alan Larin sadece Torshavn takımına İstanbul'da 3 gol atarken, görev aldığı lig ve Avrupa'da diğer 7 maçta gol atamadı.

Kayserispor maçı ile bu sezon ilk kez onbiri gören ve Malmö maçına da yine on birde başlayan Vagner Love da, Torshavn ve Kayserispor'a 1'er gol attı. Takımın diğer santrforları Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın'ın ise süre alamadıkları için herhangi bir performans değerlendirmesi bulunmuyor.

Takımdan ayrılan Negredo ile birlikte siyah beyazlıların 5 santrforu, 15 maçta atılan 30 golün sadece 8'ine imza koyabildi. Hal böyle iken 6 golü olan Hollandalı yıldız Ryan Babel'in ve 5 golü olan Portekizli milli oyuncu Pepe'nin santrforlardan daha çok gol attığı bir ortamda özellikle kaybedilen maçların faturasının büyük bir bölümü santrforlara kesiliyor. Beşiktaş puan kaybettiği sürece bu durumun yaşanmaya devam edeceği de kesin görünüyor. (FOTOMAÇ)

PARTNERBankaya gitmeden önce kredi notunuz öğrenin!Bankaya gitmeden önce kredi notunuz öğrenin!
Beşiktaş'tan Roberto Soldado operasyonuBeşiktaş'tan Roberto Soldado operasyonu
Beşiktaş yönetimi oyunculara, Aralık ayına kadar ödeme yapamayacaklarını söylediBeşiktaş yönetimi oyunculara, Aralık ayına kadar ödeme yapamayacaklarını söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig cenk tosun malmö Beşiktaş everton şenol güneş Premier Lig

En Çok Okunan Haberler

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Belediye başkanını çıldırtan olay! Pazarcıyı herkesin gözü önünde fırçaladı

Demet ile Can aşk mı yaşıyor? Sonunda açıkladı

Demet ile Can aşk mı yaşıyor? Sonunda açıkladı

Ronaldo Paris Hilton'un avukatıyla anlaştı

Ronaldo Paris Hilton'un avukatıyla anlaştı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Volkan Demirel'den ilk açıklama

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Volkan Demirel'den ilk açıklama

Beşiktaş'tan Roberto Soldado operasyonu

Beşiktaş'tan Roberto Soldado operasyonu

Ahmet Çakar sosyal medyadan Volkan Demirel paylaşımı yaptı

Ahmet Çakar sosyal medyadan Volkan Demirel paylaşımı yaptı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şenol Güneş, Cenk Tosun'u Beşiktaş'a istiyor

Şenol Güneş, Cenk Tosun'u Beşiktaş'a istiyor

Beşiktaş'tan Roberto Soldado operasyonu

Beşiktaş'tan Roberto Soldado operasyonu

Beşiktaş yönetimi oyunculara, Aralık ayına kadar ödeme yapamayacaklarını söyledi

Beşiktaş yönetimi oyunculara, Aralık ayına kadar ödeme yapamayacaklarını söyledi

Beşiktaş'ta Guti Hernandez kafaları karıştırdı

Beşiktaş'ta Guti Hernandez kafaları karıştırdı

Beşiktaş'a Slaven Bilic piyangosu

Beşiktaş'a Slaven Bilic piyangosu

Veli Kavlak'ın hedefi Ocak'ta sahalara dönmek

Veli Kavlak'ın hedefi Ocak'ta sahalara dönmek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.