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Şenol Güneş dönemi sona erdi, TFF A Milli Takım Teknik Direktörü'yle yolların ayrıldığını açıkladı

22.10.2021 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi. Toplantının ardından TFF, Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Şenol Güneş dönemi sona erdi, TFF A Milli Takım Teknik Direktörü'yle yolların ayrıldığını açıkladı

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi. Toplantının ardından TFF, Şenol Güneş ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.

https://twitter.com/TFF\_Org/status/1436293483921281028

TFF Başkanı Özdemir: Kafamızda bir isim var

TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Spor'a yaptığı açıklamada, yeni teknik adam için çalışmalara başladıklarını ve kafalarında bir isim olduğunu söyledi.

Özdemir, "Şenol Hoca ile dostça ayrıldık, emekleri için teşekkürler. Yeni hoca için çalışmalar devam ediyor. Yerli yabancı konusu şu an için gündemimizde değil. Kimsenin iyi bir hocayla anlaşacağımıza dair şüphesi olmasın, kafamızda bir isim var" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nda ikinci dönemine Mart 2019'da başlayan Şenol Güneş'in sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecekti.

Güneş, 2000-2004 yılları arasında da A Milli Takım teknik direktörlüğü yapmıştı.

Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 82 maçta 38 galibiyet, 23 beraberlik, 21 yenilgi aldı.

A Milli Takım, Güneş'le çıktığı maçlarda 127 gol attı, 90 gol yedi.

Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülük ile Türkiye'ye futbolda tarihinin en büyük başarısını kazandırmıştı.

Güneş'in ikinci döneminde ise Türkiye önce Avrupa Uluslar Ligi'nde küme düştü, sonra da EURO 2020 finallerinde 24 takım arasında son sırada yer aldı.

Özellikle Salı günü Hollanda karşısında alınan 6-1'lik yenilgi sonrası kamuoyunda Güneş'e istifa etmesi yolunda baskılar artmıştı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 6 maçta 11 puanla grubunda Hollanda ve Norveç'in ardında 3. sırada yer alıyor.

Grupta Türkiye'nin kalan 4 maçı şöyle;

8 Ekim | Türkiye - Norveç

11 Ekim | Letonya - Türkiye

13 Kasım | Türkiye - Cebelitarık

16 Kasım | Karadağ - Türkiye

Kamuoyunda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için adı geçen isimler ise Fatih Terim, Mustafa Denizli, Aykut Kocaman ve Okan Buruk.

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