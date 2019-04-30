Şenol Güneş döneminde Galatasaray'a büyük üstünlük

Ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak olan siyah beyazlılar, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşmadan mutlak bir şekilde galip gelerek son üç maça avantajlı girmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray'ı da yenmeleri halinde yakalanacak hava ile, son 3 maçta da galip geleceklerini düşünen Beşiktaş camiası, tam anlamıyla pazar akşamına konsantre olmuş durumda. Yönetiminden taraftarına, futbolcusundan kulüp çalışanlarına kadar tüm Beşiktaşlılar neredeyse sabah akşam Galatasaray ile başlayacak son 4 maçlık serinin muhasebesiyle şampiyonluk hesapları yapıyor.

ŞENOL GÜNEŞ GELDİ DERBİLERDE ÜSTÜNLÜK SAĞLANDI

Bu hesaplardaki en büyük güvence ise Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı çalıştırmaya başlamasında sonra geçen 4 yıllık sürede Galatasaray'a karşı kurulan büyük üstünlük.

Güneş'ten önce derbilerde galibiyeti adeta unutan, hatta Biliç'in çalıştırdığı son iki sezondaki 8 derbide 6 mağlubiyeti ve 2 beraberliği olan siyah beyazlılar, Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle bu istatistiği de tersine çevirdi. 2011-2015 yılları arasında içerde ve dışarda oynanan 10 maçta Galatasaray'ı yenemeyen Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe gelmesiyle 4 sezonda tüm sonuçları kendi lehine çevirdi. Güneş döneminde Galatasaray ile 7 lig ve 1 kupa maçı oynayan siyah beyazlılar 5 galibiyet 2 beraberlik alırken, sadece 1 maçta yenildi.