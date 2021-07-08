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Şenol Güneş: Emre Belözoğlu ile görüştüğüm doğru

08.07.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 sonrası ilk kez basın toplantısı düzenledi. Emre Belözoğlu ile görüştüğünüz söyleniyor iddialarına deneyimli teknik adam, "Emre Belözoğlu ile görüştüm. Değişim olacağını söyledim ama şu anda görüşüyorum. Onunla ilgili görüşlerim belli. 'Başlamasıydı (Fenerbahçe) bizde başlamasını isterdim' demiştim. Bu işi uzun vadeli yapacağını düşünüyorum. Olup olacağı kesinleşmedi ama görüşüyorum" dedi.

Şenol Güneş: Emre Belözoğlu ile görüştüğüm doğru

EURO 2020'ye gruplarda veda eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam ayrıca Emre Belözoğlu ile görüştüğünü doğruladı.

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"Emre Belözoğlu'nun sizinle çalışacağı anlatılıyor. Siz bu konuda henüz açıklama yapmadınız. Emre Belözoğlu ile 2 kez görüşmüşsünüz. Bazıları 6-7 kez görüştü diyor. Emre Belözoğlu sizin arzunuz ve kararınız mı yoksa size tavsiye mi edildi yoksa bunlar dedikodu mu?" sorusuna Şenol Güneş şu yanıtı verdi:

"Emre Belözoğlu ile görüştüm. Değişim olacağını söyledim ama şu anda görüşüyorum. Onunla ilgili görüşlerim belli. 'Başlamasıydı (Fenerbahçe) bizde başlamasını isterdim' demiştim. Bu işi uzun vadeli yapacağını düşünüyorum. Olup olacağı kesinleşmedi ama görüşüyorum."


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Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Emre Belözoğlu Türkiye Milli Futbol Takımı
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
biz senden seviyeyi yukseltmeni istiyoruz hocam dusurmeni degil..
emrenin üstlerine sadık otorite tamamlayıcı özelliği var bundan faydalanmak istemesi normal
BAŞARI ŞENOLA HÜSRAN DÖREYE YAZILIRŞDNOL KENDİNİ KURTARMA DERDİNDE KABUL ETMEM BEN EMRENİN YERİNE

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