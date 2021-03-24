SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Şenol Güneş: Ezik oynamadık, iyi oynadık

Şenol Güneş: Ezik oynamadık, iyi oynadık

24.03.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımızın Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği maçın sonrasında teknik direktör Şenol Güneş konuştu.

Şenol Güneş: Ezik oynamadık, iyi oynadık

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda'yı 4-2 yendiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Daha iyi olmak için mücadele vereceğimizi söyleyen Güneş, "Tüm Türkiye olarak halkımızın sinerjisi ve duasıyla maça çıkan oyuncularımızın gayretiyle güzel bir maç oldu. 2022 önünde ilk ve en büyük maçtı bu. Kazandıktan sonra moral ve puan olarak üst seviyeye geldik. İnşallah bunları iyi kullanırız. Ezik oynamadık, iyi oynadık. Gereği neyse onu yaptık. Alınlarından öpüyorum oyuncularımın. Hatalarımız vardı ama doğrularımız da vardı. Goller atmamız sevindirici. Yediğimiz 2 gol, verdiğimiz pozisyonlar deneyim olacak. Hatalarımıza bakıp daha iyi olmak istiyoruz. Norveç güçlü ve çıkışta olan bir takım. Düşündüğümüz sonucu alır Letonya'yı da yenersek güzel olur. Bugün kazandık. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum." dedi.

Burak Yılmaz'ı tek kelimeyle anlatması istenen deneyimli teknik adam, "Burak Yılmaz ile ilgili tek kelime konuşarak onu tarif etmek mümkün değil. Onun bir hikayesi var. Geçmişi ve bugünüyle anlatılması gereken bir hikayesi var. Burak Yılmaz tek kelimeyle anlatılmaz!" cevabını verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol olduKlaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti kongresinde Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

AK Parti kongresinde Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Fenerbahçe, Erol Bulut hakkında kararını verdi!

Fenerbahçe, Erol Bulut hakkında kararını verdi!

Lazio kararını verdi! Vedat ve transfer...

Lazio kararını verdi! Vedat ve transfer...

Alperen Şengün, NBA'ye erken gitmek istiyor

Alperen Şengün, NBA'ye erken gitmek istiyor

Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile anlaştı!

Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile anlaştı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sergen Yalçın: Skordan memnun değilim

Sergen Yalçın: Skordan memnun değilim

Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası flaş açıklama

Erman Toroğlu'ndan derbi sonrası flaş açıklama

Olay iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Olay iddia! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Diğer Haberler

Taylan Antalyalı ilk kez milli formayı giydi

Taylan Antalyalı ilk kez milli formayı giydi

Georginio Wijnaldum: Hakem büyük hata yaptı

Wijnaldum: Hakem büyük hata yaptı

Matthijs de Ligt: Merih'in oynamaması beni şaşırttı

Matthijs de Ligt: Merih'in oynamaması beni şaşırttı

Şenol Güneş: Ezik oynamadık, iyi oynadık

Şenol Güneş: Ezik oynamadık, iyi oynadık

Frank de Boer: Türkiye şanslıydı

Frank de Boer: Türkiye şanslıydı

Maçın kahramanı Burak Yılmaz konuştu!

Burak Yılmaz: Gurur verici

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.