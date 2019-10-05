Şenol Güneş: Fransa ile bir final maçı oynayacağımızı düşünüyoruz

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Eylül'de Arnavutluk, 14 Ekim'de ise Fransa ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Şu anda grupta avantajlı bir konumda bulunduklarını ifade eden Güneş, "2020 Avrupa Şampiyonası'nda olabilmek için altı müsabakayı geride bıraktık. Şimdi önümüzde Arnavutluk ve Fransa maçları var. Kasım ayında da İzlanda ve Andorra maçları var. Şu anda bulunduğumuz yer, avantajlı. Gideceğimiz yoldaki en büyük engel olarak gördüğümüz Arnavutluk maçını oynayacağız. Bu maçı kazandığımızda her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"ARNAVUTLUK, HERKESİN BEKLEDİĞİNDEN DAHA FARKLI BİR TAKIM"

UEFA Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nun 7'nci maçında 11 Ekim'de İstanbul'da oynanacak Arnavutluk maçı ile ilgili düşüncelerini paylaşan Şenol Güneş, "Arnavutluk da son dört maçın üçünü kazandı. Yeni bir yapılanmaya geçti, iyi de oynuyor. Son maçta da İzlanda'yı yendi. Herkesin beklediği Arnavutluk'tan daha farklı bir takım bekliyorum. Bu zorluklara hazır olmamız gerekiyor. Sabırla, soğukkanlı bir şekilde, kendi oyunumuzu yürekten ve coşkuyla oynarsak kazanacağımızı düşünüyoruz. İnşallah kazanırız. Başından beri olan heyecanımızın daha üst seviyeye çıkacağı bir maç olacak. Oyuncularımız saha içerisinde, taraftarlarımız tribünde aynı duygu, düşünceyi paylaşarak, iyi bir sinerji oluşturarak, güzel futbolla 3 puanı almak istiyoruz. İnşallah bunu da hayata geçiririz" ifadelerini kullandı.