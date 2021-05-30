Şenol Güneş: Gine maçında baskıyı deneyeceğiz

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, Gine ile oynanacak hazırlık maçı öncesi futbolcu İrfan Can Kahveci ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş sözlerine, "İki haftalık kampımızın son günlerini yaşıyoruz. 2 Haziran'da buradan ayrılacağız. Yorulduk, dinlenmeye çalışacağız. Almanya kampının da böyle olacağını düşünüyorum" şeklinde başladı.

Güneş, "Oyunumuzu gözden geçirdik, neler yapabileceğimizi konuştuk. Rakiplerin analizi üzerine çalıştık. 4 tane oyuncu maalesef aramızdan ayrılacak. 26 kişilik kadro ile turnuvada olacağız. Keyifli ve agresif bir futbol oynamak istiyoruz. Geçmişimiz ile gurur duyuyoruz. Oyuncularımız oyun olarak daha iyi olmalılar, onun için uğraşacağız. Önce ev sahibi ile ilk maçımızı yapacağız. Yarınları yazmak için iyi bir grup olduğunu düşünüyorum"

"GİNE SEMPATİK BİR TAKIM"

"Gine, Yatarra'nın takım. Sempatik bir takım. İki önemli oyuncusu gelmedi ancak iyi oyuncuları var. Zor maç olacağını düşünüyorum. Baskıyı deneyeceğiz. Farklı bir orta saha ile oynayacağız. Bazı isimleri oynatmayacağım, dinlendireceğim. Sakatlığımız yok. Takımın havası da iyi. Tatil havası var ama arada idmanda yapıyoruz"