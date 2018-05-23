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Şenol Güneş, Gökhan Töre'nin takmda kalmasını istedi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.05.2018 23:15 | Son Güncelleme

Sezonun bitmesiyle beraber her takımda olduğu gibi Beşiktaş'ta da tek gündem maddesi transfer. Teknik Direktör Şenol Güneş, Gökhan Töre'nin kesinlikle takımda kalmasını istedi.

Şenol Güneş, Gökhan Töre'nin takmda kalmasını istedi!

Şampiyonluğun kaçırılmasının ardından kadroda ciddi bir revizyon beklenilse de teknik heyet ve yönetim şu an için geniş çaplı bir transfer harekatı düşünmüyor. Başkan Fikret Orman ile geçen hafta yaptığı toplantıda sadece santrfor ve sağ bek istediğini belirten Şenol Güneş'in, bu isteğine ek olarak Talisca'nın yerine yeni bir 10 numara alınması da gündemde. Ayrıca bu transferler tamamen ekonomik şartların oluşması halinde yapılacak.

Bu arada zaman zaman ismi takasta kullanılacak futbolcular arasında geçen Gökhan Töre için Şenol Güneş'in 'kesinlikle kalmalı' şeklinde konuştuğu öğrenildi. Sakatlığı yüzünden 1.5 sezon futbol oynamayan Gökhan Töre'yi sezon başı kampında görmek ve değerlendirmek isteyen Güneş'in 'eğer istediğimiz seviyeye gelirse bizim için çok önemli bir oyuncu olur. Quaresma ve Babel'in olmadığı zamanlarda oyuncu sıkıntısı yaşamayız' dediği bildirildi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in sezonun 2'nci devresini Atiker Konyaspor'da kiralık olarak geçiren Orkan Çınar'ı da takımda görmek istediği ve genç futbolcunun durumunu kampta değerlendireceği ifade edildi.

Öte yandan Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Yasin Öztekin'in, siyah beyazlıların gündeminde olmasına rağmen mevcut kadroda sağ ve sol kanatta 5 oyuncunun bulunması, bu transfer için taraftarlar arasında soru işareti yaratıyor.

(DHA)

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