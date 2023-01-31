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Şenol Güneş'i korkutan haber! Kardeşi Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi...

31.01.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş, kalp krizi geçirdi. İnegölspor'un teknik direktörlüğünü yapan Bahaddin Güneş, İnegöl'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Güneş, kalp krizi geçirdiğinin anlaşılmasının ardından Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Şenol Güneş'i korkutan haber! Kardeşi Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi...

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bugün Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'e kardeşinden kötü haber geldi. İnegölspor'u çalıştıran Bahaddin Güneş, kalp krizi geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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Bahaddin Güneş'in kulübü İnegölspor, bir paylaşımda bulunarak kalp krizi haberini doğruladı. İnegölspor'un paylaşımında, 'Bugün sabah saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi şüphesiyle Bursa Medicana Hastanesi'ne sevk edilen teknik direktörümüz Bahaddin Güneş'in şu anda durumu iyi ve anjiyo yapılacak. Hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, tez zamanda iyileşip aramıza dönmesini temenni ederiz' ifadeleri yer aldı.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

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Türkiye Futbol Federasyonu da İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş için geçmiş olsun mesajı paylaştı. TFF'nin paylaşımında, 'Bugün sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş'e acil şifalar diliyor, ailesine ve İnegölspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.' sözleri yer buldu.

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor da Bahaddin Güneş'in kalp krizi geçirmesinin ardından sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bordo - mavililer, 'Sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan İnegölspor teknik direktörü, eski futbolcumuz ve antrenörlerimizden Bahaddin Güneş'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.' mesajını paylaştı.

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