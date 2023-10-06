Şenol Güneş ile vedalaştı, istifası sonrası 'şükür' paylaşımı yaptı! Beşiktaş'ın yıldızı Daniel Amartey'in paylaşımı olay oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. maçında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ve Şenol Güneş ile dört saat süren olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmiş tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş öğle saatlerinde istifa ettiğini açıklamıştı.

ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ BİTTİ

Beşiktaş Kulübü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş’e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” ifadelerini kullanmıştı.

ÇOK KONUŞULACAK PAYLAŞIM

Açıklama öncesinde Şenol Güneş'in antrenmana çıkmadığı daha sonra tesislere gelerek oyuncularla vedalaştığı öğrenilmişti. Yaşanan tüm bu gelişmelerin arından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

ŞÜKÜR PAYLAŞIMI...

Siyah-Beyazlılar'ın yıldız ismi Daniel Amartey'in yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı şükür manası taşıyan 'Thank you Jesus (Teşekkürler İsa)' paylaşımı gündem oldu. Tecrübeli ismin Şenol Güneş'in gitmesinden memnun olduğu ve tecrübeli teknik adamı istemediği öne sürüldü.

İŞTE O PAYLAŞIM...





