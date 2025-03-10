Şenol Güneş ile yollar ayrıldı! Trabzon ayrılığı resmen duyurdu...

Deplasmanda bu sezon galibiyet alamayan bordo-mavili takımda iç sahadaki Hatayspor yenilgisi bardağı taşırmış, teknik direktör Şenol Güneş istifaya davet edilmişti. DHA'nın haberine göre; bordo-mavili takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi.
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