Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen teknik direktör Şenol Güneş'in alacağı tazminat belli oldu.

10 MİLYON TL

69 yaşındaki tecrübeli teknik adam, TFF'den 10 milyon TL tazminat alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de, Şenol Güneş'in tazminat durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şenol Hoca, görevi bırakırken tazminat konusunu hiç açmadı bile. Şenol Hoca, “Benim oturup sizinle para pazarlığı yapmam söz konusu olmaz. Siz ne takdir ederseniz, ne karar verirseniz kabulümdür" ifadelerini kullanmıştı.

TEPKİ YAĞIYOR

Şenol Güneş'e ödenecek tazminat için sosyal medyada tepkiler yükseldi. Milli Takım'dan ayrıldığı için herhangi bir tazminat ödenmesini istemeyen futbolseverler, bu kararı eleştirdi.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Şenol Güneş döneminde Ay-yıldızlı ekip 32 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 15 galibiyet elde eden milli takım, 7 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. Milli takım, 25'i resmi, 7'si özel olmak üzere oynadığı 32 maçta, 55 gol atarken, kalesinde 40 gol gördü.

Milli takım, Şenol Güneş dönemindeki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Güneş'in ikinci döneminin son maçı ise deplasmanda 6-1 kaybedilen Hollanda karşılaşması oldu.

(Ajansspor)



