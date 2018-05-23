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Şenol Güneş’in hastane raporu ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.05.2018 12:05 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Şenol Güneş'in yaralanması sonrası yarıda kalmış ve Şenol Güneş'in kafasına dikiş atılmıştı. Şenol Güneş'in hastane raporları karşılaşmanın oynanmasından haftalar sonra ortaya çıktı.

Şenol Güneş’in hastane raporu ortaya çıktı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı nda yaşanan Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Tribünde yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kalan maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, başına gelen yabancı bir madde sonrası yaralanmıştı. Türkiye’nin gündemine oturan karşılaşmanın üzerinden haftalar geçtikten sonra Şenol Güneş’in hastane raporları ortaya çıktı.

Raporda Şenol Güneş’in kafasının saçlı derisinde yaralanmaya rastlandığı belirtildi. Raporda Şenol Güneş'in sahayı terk etmesinin en büyük nedenlerden biri olarak da tansiyonunun aniden yükselmesi de yer aldı.

Şenol Güneş

İlk olarak 19'a çıkan Güneş'in tansiyonunun gece boyunca 17.4'te olduğu raporlarda görülürken, hastanın kendisini huzursuz ve sıkıntılı hissettiği, bu nedenle Güneş'e tansiyon düşürücü ve rahatlatıcı ilaçlar verilerek takip edildiği yazıldı.

Taburcu olduktan sonra gözünde de ağrı ve kanama meydana gelen Şenol Güneş, soluğu bir göz hastanesinde aldı. Tetkiklerde deneyimli hocanın sol göz üst temporal retinada yırtık tespit edildi. (Habertürk

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Anahtar Kelimeler:
şenol güneş fenerbahçe beşiktaş

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